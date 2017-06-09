أكد مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان، أن وفداً من الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية سيزور إيران قريباً في إطار جولة ستشمل دولاً أخرى لم يسمّها.

وقال حمدان في مقابلة إذاعية إن وفد الحركة برئاسة مسؤولها في غزة يحيى السنوار الذي يزور القاهرة حالياً، سيعود إلى القطاع، أما الوفد الذي سيزور طهران فسيكون برئاسة هنية، لافتاً إلى أن أجواء الزيارة إلى العاصمة المصرية إيجابية حتى الساعة وقد يتمخض عنها تفاهمات بشأن قضايا تخص الجانبين.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التي وصف فيها المقاومة بالإرهابية تعبّر عن سياسة السعودية، معتبراً أنها لم تشكل صدمة للشعب الفلسطيني لجهة مضمونها بل لجهة المجاهرة بها على نحو علني.

وأكد حمدان أن المقاومة لن تنكسر بالرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها سواء في داخل فلسطين أو خارجها، مشيراً إلى أن من بين خيارات المواجهة من الآن فصاعداً التأشير إلى كل المتواطئين من أجل إجهاض القضية الفلسطينية، بالأدلة والوثائق بل وبأكثر منها، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وأشار حمدان الى مغادرة قيادات من حماس للدوحة قائلاً إن الأمر مرتبط بترتيب البيت الداخلي للحركة في أعقاب الانتخابات قائلاً إن الأمر سبق ما أعلن عن شروط وضعت لقطر من بينها ما هو مرتبط بعلاقتها بحماس، مضيفاً : لا مانع لدى حماس في المساهمة في تخفيف الضغط عن قطر.