* وزير الخارجية الايراني يلتقي عددا من الرؤساء ووزراء الخارجية المشاركين في القمة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة إنه ناقش مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، التسوية في سوريا، وتأثيرها على الوضع حول قطر.

وأوضح لافروف في تصريحات للصحفيين، أن موسكو وطهران تدعوان إلى تسوية الوضع حول قطر عن طريق الحوار، وأن تتم إزالة جميع الشواغل عن طريق الحوار.

وقال لافروف: تحدثنا حول إمكانية تأثير ما يدور حول قطر على عمليات وجهود التسوية في سوريا.

والتقى لافروف مع ظريف على هامش قمة (شنغهاي للتعاون) المقامة في آستانة.

والتقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الجمعة، الرئيس الكازاخي ووزراء خارجية روسيا واوزبكستان وقرغيزيا في آستانة.

وبحث وزير الخارجية الايراني بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية خلال اللقاءات مع الرئيس القرغيزي نور سلطان نظربايوف ووزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والاوزبكي عبدالعزيز كاميلوف والقرغيزي ارلان عبد اللطيف اوف.

ومن محاور هذه المحادثات؛ إدانة الاعمال الارهابية التي وقعت في طهران، الاربعاء، وضرورة حل التوتر الحاصل في العلاقات بين الدول العربية في المنطقة عبر الحوار، وضرورة مكافحة الارهاب في الشرق الاوسط، وكذلك تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى الجمعة ايضا الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش، فيما التقى الخميس، الرئيس الافغاني اشرف غني ووزير خارجية كازاخستان غيرت عبدالرحمانوف ووزير خارجية الصين (وانغ يي)، حيث بحث معهم بشأن العلاقات الثنائية والاوضاع الاقليمية والتوتر بين الدول العربية بالمنطقة.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد وصل الخميس الى العاصمة الكازاخية آستانة للمشاركة في اجتماع قمة شانغهاي للتعاون والتي يتوقع ان تبحث موضوع عضوية ايران لديها.

وفضلا عن اجتماعات قمة شانغهاي التي عقدت يومي الخميس والجمعة (8 و9 حزيران) حضر وزير الخارجية الايراني مراسم افتتاح معرض اكسبو الدولي للعام 2017 في استانة.

وعودة الى موضوع قمة شانغهاي، فقد كان مساعد وزير الخارجية الروسي، ايغور مارغولوف، صرح الاربعاء، قائلاً: انه وفقا لرؤية اعضاء منظمة شانغهاي فإن التحاق ايران الى عضوية المنظمة سيؤثر بشكل ايجابي على التعامل بين الدول (الاعضاء).

كما ان وزير الخارجية الروسي قد أشار في وقت سابق الى ضرورة عضوية ايران في منظمة شنغنهاي معتبراً ان طلب العضوية الذي تقدمت به متطابق تماماً مع قوانين المنظمة.