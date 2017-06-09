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رقم الخبر: 195347 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 17:18 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: الاعتداء الارهابي في طهران انتقام من الديمقراطية.. والنصر حليف شعبنا
خلال تشييع شهداء اعتداءي طهران الارهابيين بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة

الرئيس روحاني: الاعتداء الارهابي في طهران انتقام من الديمقراطية.. والنصر حليف شعبنا

جرى صباح الجمعة تشييع جثامين شهداء الاعتداءين الارهابيين في طهران امام بمشاركة رسمية وشعبية كبيرة.
وفي تصريحات للتلفزيون على هامش تشييع جثامين الشهداء قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية إن الاعتداء الارهابي في طهران انما هو انتقام من الديمقراطية، مؤكدا: متى ما حقق الشعب الايراني انجازا عظيما عمد هؤلاء الذين يضمرون له الشر توجيه ضربة اما له واما للبلاد.
واضاف الرئيس روحاني: إن المشاركة الفاعلة للشعب في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية أثارت استياء ضامري الشر فيما اثلجت صدور اصدقائنا في مختلف انحاء العالم.
واضاف سماحته ان الديمقراطية تقضي على الأسس الفكرية للارهابيين وتكشف عن ان العنف ليس حلا والقوة ليست حلا بل ان الحل هو صوت الشعب، وعلى ذلك فان الانتخابات وصناديق الاقتراع هي التي تقضي على الأسس الفكرية لدعاة العنف والارهابيين ولهذا اراد هؤلاء الانتقام من ذلك غافلين عن ان الشعب الايراني، شعب مقاوم وقد رأى مثل هذه الحوادث الكثير في حياته. 
وشدد الرئيس روحاني بالقول: ان الشعب الايراني منذ 22 من بهمن عام 1357 (11 شباط-فبراير 1979-ذكرى انتصار الثورة الاسلامية)، رأى الكثير من هذه الحوادث. 
وقال رئيس الجمهورية: إن الشعب الايراني ماض قدما نحو تحقيق اهدافه الوطنية والانسجام الوطني والوحدة الوطنية ولا شك ان النصر حليف هذا الشعب. 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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