* إحكام السيطرة على الزنجيلي في أيمن الموصل * الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش جنوب غرب الموصل * العثور على رفات 300 من ضحايا داعش في تكريت * كتائب حزب الله: إعتداء طهران الإجرامي لا ينفصل عن توصيات وأهداف قمة الرياض * رفض عراقي وتحذير دولي من إنفصال إقليم كردستان

بغداد/نافع الكعبي- هزت سلسلة تفجيرات ارهابية مناطق متفرقة من العراق، أبرزها تفجير انتحاري استهدف مرآباً للسيارات وسط مدينة كربلاء المقدسة، وتفجير إنتحاري آخر في مدخل سوق المسيب الكبير في قضاء المسيب، شمالي بابل، وعبوات ناسفة ضربت أماكن عدة في العاصمة بغداد، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، فيما اعربت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، عن أسفها من حدوث تلك الانفجارات، داعية الى توخي الحيطة والحذر وملاحقة الارهابيين للحفاظ على امان البلاد.

وأفاد مصدر امني في محافظة كربلاء المقدسة، الجمعة، بوقوع تفجير انتحاري داخل مرآب للسيارات وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن انتحاريا فجر نفسه، صباح الجمعة، عبر حزام ناسف يرتديه قبل محاولة القبض عليه، في مرآب للسيارات (الكراج الموحد)، وسط مدينة كربلاء المقدسة، وان التفجير أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى، فضلا عن اضرار بالسيارات الموجودة داخل المراب.

وفي الأثناء، أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن الحصيلة الأولية لتفجير المسيب شمالي بابل بلغت 20 شهيداً و21 مصابا.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن أجهزة الأمن في القضاء استنفرت، فيما يجري نقل جثث الضحايا الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي العاصمة، أفاد مصدر في الشرطة العراقية بأن مدنيين اثنين اصيبا بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب سوق شعبي في حي البساتين في بغداد.

كما أفاد المصدر عينه، الجمعة، بأن شرطيا استشهد، فيما اصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق عند ناحية الرشيد، جنوبي بغداد، انفجرت، مستهدفة دورية للشرطة، ما اسفر عن استشهاد احد افرادها واصابة اثنين آخرين.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن اعتقال (ارهابي خطير) غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان: إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء 54 الفرقة السادسة اعتقلت، ارهابيا خطيرا بمنطقة حي الجامعة غربي بغداد.

* المرجعية العليا تدعو للحيطة والحذر

واعربت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، عن اسفها من حدوث انفجارات في مناطق عدة في العراق، الجمعة، فيما دعت الى توخي الحيطة والحذر وملاحقة (الارهابيين) للحفاظ على امان البلاد.

وقال ممثل المرجعية خلال خطبة صلاة الجمعة في العتبة الحسينية بمدينة كربلاء المقدسة، وحضرته وسائل إعلام: نأسف للانفجارات التي ضربت بعض المناطق اليوم، داعيا الى توخي الحطية والحذر.

* القوات الامنية تقترب من إحكام سيطرتها على الزنجيلي

ميدانياً، أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الجمعة، أن قواته شارفت على إحكام سيطرتها على حي الزنجيلي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بشكل كامل حيث لم يتبق منه سوى 10% تحت قبضة تنظيم داعش.

وقال الفريق جودت في بيان له الجمعة: إن قوات الشرطة الاتحادية استعادت السيطرة على 90%من حي الزنجيلي وتوغلت بمسافة 10كم في حي الشفاء ضمن خطتها للسيطرة على ضفة النهر واحكام الخناق على داعش وسط المدينة القديمة. وأضاف: إن القوات الاتحادية اجلت عشرات الاسر النازحة من مناطق الاشتباك في الزنجيلي والشفاء ونقلتهم عبر الممرات الامنة الى مخيمات النازحين.

من جانبه، كشف قائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي أمس الجمعة عن عدد واسماء الاحياء والمناطق غير المحررة في الساحل الايمن لمدينة الموصل.

الاسدي وفي حديث لـ (الاتجاه برس) أفاد بأن الاحياء المتبقية التي لم تحرر في الجانب الايمن لمدينة الموصل لا تتجاوز الثلاثة احياء وهي المدينة القديمة واطرافها وحي الشفاء والزنجيلي، مبينا ان المعارك (لا زالت مستمرة) لكنها حذرة من جانب القوات العراقية وذلك حفاظا على ارواح المدنين.

بدوره، أكد القائدُ في جهازِ مكافحةِ الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وخلالَ اتصالٍ معَ قناة (الاتجاهِ) اَن العملياتِ العسكريةَ الجارية في ايمنِ الموصلِ تسيرُ بوتيرةٍ متسارعة، مرجّحاً حسمَ المعركةِ خلالَ الايامِ القليلةِ المقبلة.

* الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش جنوب غرب الموصل

وفي السياق، صدت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، تعرضا لتنظيم (داعش) جنوب غرب مدينة الموصل، فيما كبدت التنظيم خسائر كبيرة.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان: إن قوات اللواء الثالث والثلاثين في الحشد الشعبي صدت، الجمعة، هجوما داعشيا من عدة محاور جنوب غرب الموصل على طرق الإمداد في قرية الويبدة وأم غربة ومناطق أخرى محاذية.

واضاف: إن قوات اللواء دمرت أربع عربات تحمل أسلحة ثقيلة واستهدفت شفلا مفخخا بالتعاون مع الطيران العسكري العراقي ومدفعية المحور التابعة للحشد الشعبي حيث كبدت التنظيم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

* مقتل دواعش وتدمير عجلات على الحدود السورية العراقية

وعلى صعيد متصل، اعلنت فصائل المقاومة والحشد الشعبي عن مقتل 34 عنصرا من داعش وتدمير 20 عجلة مسلحة بعملية ليلية للحشد على الحدود السورية العراقية.

وذكر بيان للحشد الشعبي، ان فصائل المقاومة وألوية الحشد الشعبي انطلقت بعملية مباغتة، ضمن عمليات (محمد رسول الله الثانية) باسناد طيران الجيش العراقي، بمحاور متعددة بهدف السيطرة على آخر معابر داعش في الحدود العراقية السورية وبسط المزيد من السيطرة على الخط الدولي.

واوضح ان العملية اسفرت عن السيطرة على قرية ومخفر تل صفوك في الحدود العراقية السورية، والوصول للساتر الحدودي وغلق الثغرة التي احدثها داعش.

وفي سياق الاستمرار في محاربة عناصر داعش ومطاردة فلولها أعلن مدير شرطة الاقضية والنواحي بقيادة شرطة كركوك عن اعتقال احد عناصر تنظيم (داعش) وسط المحافظة.

* العثور على رفات 300 قتيل في تكريت

من جهة أخرى عثر فريق فني مختص تابع لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية على300 رفات من ضحايا العمليات الإرهابية التي قامت بها عصابات (داعش) الإرهابي في تكريت.

وكان فريق فني مختص توجه إلى محافظتي صلاح الدين والأنبار للكشف عن ضحايا داعش.

من جانب آخر أنجزت الدائرة أعمال البحث والتنقيب في محافظة الأنبار وتم الكشف عن 4 مقابر تضم عددا كبيرا من الضحايا المغدورين من قبل عصابات (داعش).

وجاري البحث عن مقابر أخرى في المحافظة بالتنسيق مع مجلس المحافظة ومديرية شهداء الأنبار.

* كتائب حزب الله تدين إعتداء طهران

تقدمت فصائل الاسلامية كتائب حزب الله بالتعزية لقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي حفظه الله وللشعب الايراني المسلم المجاهد بالشهداء والجرحى الابرياء، مؤكدة ان هذه الجريمة تعدٍ فاضح وان من قام بها هو ذاته الذي يستهدف الابرياء في العراق وسوريا والبحرين واليمن، مبينة في الوقت نفسه ان هذا الاعتداء الإجرامي لا ينفصل عن توصيات وأهداف قمة الرياض التي قادها ترامب الأحمق.

* رفض عراقي وتحذير دولي من إنفصال إقليم كردستان

وسط رفض عراقي وتحذير دولي، اتفقت الأطراف الكردية العراقية في لقائها مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، الأربعاء، على تنظيم استفتاء شعبي بشأن استقلال الإقليم عن العراق في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبررت القوى السياسية العراقية رفضها لهذه الخطوة لآثارها وتداعياتها السلبية على استقرار العراق وانسجام مكوناته المجتمعية، حيث رفضت كتلة الفضيلة النيابية قرار بعض القوى السياسية الكردية بالتمهيد لاستفتاء استقلال اقليم كردستان. وقالت إن القرار يفتقد للمستند الدستوري والمبرر القانوني معتبرة أن الخطوة، تهيئ بذور الانقسام والتوتر في الاقليم.

من جهته اعتبر حزب (اتحاد القوى الوطنية) إصرار الأكراد على اجراء الاستفتاء بشأن انفصال اقليم كردستان عن العراق البذرة الاولى لتقسيم البلاد وتقزيمها.

وطالب الحزب الامم المتحدة والجامعة العربية وجميع منظمات المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه الخطوة التي قال انها ستؤدي الى تقسيم العراق.

* مكتب العبادي: الدستور يحدد العلاقة بين بغداد واربيل

من جانبه، اكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الجمعة، ان العراق يستند الى الدستور كمرجعية لتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، مشددا على انه لا يمكن لأي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الآخرين.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان تابعته وسائل اعلام: إن أي قرار يخص مستقبل العراق يجب ان يراعي النصوص الدستورية، فهو قرار عراقي ولا يخص طرفا دون غيره.

* التركمان غاضبون من إجراء الاستفتاء

كما عبر تركمان العراق الذين يشكلون المكون الثالث في البلاد عن غضبهم لقرار اجراء الاستفتاء والاصرار على شمول محافظة كركوك موطن التركمان الرئيسي به. فقد دعت الجبهة التركمانية العراقية حكومة العراق وبرلمانه إلى اتخاذ إجراءات (ملموسة) ضد الاستفتاء المرتقب.

* تحذير ألماني وتحفظ أميركي

اما بالنسبة للمواقف الخارجية فقد حذرت الولايات المتحدة من أن إجراء استفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق قد يشتت الانتباه عن محاربة تنظيم داعش.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان: نقدّر تطلعات إقليم كردستان العراق لإجراء استفتاء الاستقلال لكن إجراءه سيصرف الانتباه عن الحرب ضد داعش، وأضافت انها تشجع السلطات الكردية في العراق للتواصل مع الحكومة المركزية العراقية بشأن القضايا المهمة.

من جهتها عبرت ألمانيا عن القلق من أن خطط إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء قد تؤجج التوتر في المنطقة وقال وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل: بوسعنا فقط أن نحذر من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في هذه القضية.. وحدة العراق في خطر كبير.

* أنقرة: قرار الاستفتاء (خطأ فادح)

من جانبها، وصفت تركيا، الجمعة، خطة أكراد العراق لإجراء استفتاء على الاستقلال بأنها (خطأ جسيم)، قائلة: إن الحفاظ على سلامة أراضي العراق ووحدته السياسية مبدأ أساسي في السياسة التركية. وقالت وزارة الخارجية في بيان: نعتقد أن هذا القرار سيمثل خطأ جسيما.

* برلماني كردي: مستمرون بالحوار مع بغداد

بالمقابل، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد عثمان: إنّه من الممكن أن يكون هناك دور للمنظمات الدولية والأمم المتحدة بمتابعة الاستفتاء والإشراف عليه، وهم على علم بخطوات الإقليم وبكافة تفاصيلها، مؤكداً استمرار الحوار مع الحكومة العراقية في بغداد بشأن هذا الموضوع، لكنّها لم تحدد موقفها حتى الآن.