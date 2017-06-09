تخصص صحيفة الوفاق هذه الزاوية، لتقدم لكم مجموعة من الأطباق والحلويات الرمضانية الشهيّة، لتعدّوها وتزيّنوا بها سفرتكم في هذا الشهر الفضيل.

الأرز مع شرائح البرتقال

* المكونات والمقادير:

1 كلغ صدر دجاج منزوع الجلد والعظام /50 غ لوز مقشر ومقطّع إلى شرائح رفيعة / 50 غ حلبي مقطّع إلى شرائح رفيعة/ 100 غ قشر برتقال مقطّع إلى شرائح رفيعة / بصلتان مفرومتان فرماً ناعماً / 3 حبات جزر مقطّعة إلى عيدان رفيعة / 250 غ سكر / 4 ملاعق كبيرة زبدة / 5 ملاعق كبيرة زيت نباتي / ½ ملعقة صغيرة زعفران / ملح / بهار/ 500 غ أرز حبة طويلة، منقوع في مياه فاترة لمدة ساعتين ثم يصفّى/ 6 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

* طريقة التحضير:

يُسخّن مقدار ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي في مقلاة ويُقلّى البصل حتى يذبل، ثم يضاف الدجاج ويُقلى حتى يبدأ لونه يتغيّر من كافة الجوانب.

يُسكب كوب من الماء فوق الدجاج والبصل ويُرش الملح والبهار ثم يترك القِدر على نار متوسطة مدة 20 دقيقة.

يضاف المزيد من الماء إذا كان لا بد من ذلك، بحيث يتبقى حوالى نصف كوب من المرق بعد أن ينضج الدجاج، ثم يرفع القدر عن النار ويوضع جانباً.

تُترك 3 ملاعق من السكر لاستعمالها لاحقاً، وتُذوّب الكمية المتبقية في كوب من الماء وتوضع على نار متوسطة حتى تغلي.

يُسكب نصف كوب من مرق الدجاج فوق الماء والسكر، ثم يضاف الزعفران و 3 ملاعق من الزيت النباتي. تُحرّك المكونات وتوضع جانباً.

توضع قشور البرتقال في قِدر وتُغمر بالماء ثم تترك حتى تغلي. تُرفع بعد ذلك عن النار وتُغسل بالماء البارد، ثم تُصفّى وتوضع جانباً.

تُذوّب ملعقتان كبيرتان من الزبدة في مقلاة، ثم يضاف الجزر ويقلّى حتى يصبح طرياً.

يعاد قشر البرتقال الى القِدر ويضاف الجزر المقلّى فوقه بالاضافة إلى ملاعق السكر الثلاث التي احتفظنا بها. تُغمر المكونات بالماء وتُترك على النار لبضع دقائق. ثم تُصفّى وتوضع جانباً.

لتحضير الأرز، يُسكب كوب من الماء في قِدر ويُترك على النار حتى يغلي. ثم يضاف الأرز والملح، ويُسلق.

عندما يصبح الأرز طرياً أي بعد 15 دقيقة تقريباً، يُصفّى من مائه ويُغسل بالماء الفاتر.

تُسكب 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي في القِدر، وتُقسم كمية الأرز الى 3 أقسام ونضع الطبقة الأولى في القدر ثم يُسكب مزيج الدجاج والبصل فوقها ويُغطّى بالقسم الثاني من الأرز.

تُوزَّع نصف كمية قشر البرتقال والجزر واللوز والفستق فوق الأرز، تُغطّى بما تبقى من الأرز ويُسكب فوقها مرق الدجاج والسكر ويترك القِدر مغطى على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.

عندما ينضج الطبق، يقلب القِدر فوق طبق التقديم. يجب أن يبدو الأرز ذهبي اللون وعلى شكل القدر.

يُزيّن القالب بما تبقى من قشر الليمون، الجزر، الفستق الحلبي واللوز، ويُقدّم ساخناً.

مشروب الليمون المجفف

الليمون المجفف وهي ثمرة مشهورة ، ولها نوعان النوع الاول يستخدم في الطبخ ، ويكون لونه بنيا، اما النوع الثاني فيستعمل للشراب لان درجة الحموضة فيه قليلة ويكون لونه اسود ويقدم اما بارد او ساخن كالشاي واليكم الطريقة:

* المكونات والمقادير:

6 حبات نومي

1 كوب سكر

1 لتر ماء

6 حبات هيل

2 ملعقة كبيرة ماء الورد

* طريقة التحضير:

- ندق حبات النومي ونستخرج البذور ونتخلص منها لانها ذات مذاق مر

- نضع النومي في وعاء محكم الاغلاق ونضيف اليه الماء

- نضيف السكر الى النومي ونحرك المزيج الى ان يذوب السكر تماما

- ندق حبات الهيل ونضيفها الى الخليط ونحركه جيدا

- نضيف كمية ماء الورد ونحرك المكونات جيدا

- نغلق الوعاء ونضعه في البراد لليوم التالي مع الاستمرار بالتحريك كل حين

- نصفي شراب النومي في كيس قماش ونضعه في ابريق ويصبح جاهزا للتقديم