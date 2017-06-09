أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، فيليب لازاريني، ان المانحين تعهدوا حتى الآن بتقديم 350 مليون دولار للبنان في العام 2018 لدعمه في مواجهة أزمة النزوح السوري.

وقال لازاريني في بيان، الخميس، ان (الموارد الملتزم بها تجاه لبنان بلغت 41ر1 مليار دولار حتى آخر شهر مايو، وتشمل 10ر1 مليار دولار كمساعدات مقدمة من المانحين في 2017، و6ر309 مليون دولار من العام 2016 لدى الشركاء وصناديق التمويل). وتابع: انه (لعام 2018 وما بعده تعهد المانحون حتى الآن بمبلغ قدره 350 مليون دولار لدعم خطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح)، لافتاً إلى أن (هذا المبلغ هو أقل من نصف حجم المساعدة المبلغ عنها في العام الماضي خلال الفترة ذاتها). وأكد أن (استمرار الدعم والاستجابة بشكل أسرع هما أمران ضروريان في حين أن البيانات تشير إلى أن حجم المساعدات المقدمة للبنان في عام 2017 سيوازي على الأرجح ما كان عليه العام الفائت) والتي بلغت 2ر1 مليار دولار.

واعتبر لازاريني أن تعهدات الشركاء الدوليين تظهر تضامناً مستمراٌ مع لبنان في تمويل خطته للعام 2017 في الاستجابة لأزمة النزوح السوري. ورأى أن (الدعم المقدم ساهم في تجنب تدهور الأوضاع الإنسانية والبنى التحتية في البلاد بشكل حاد، إلا أنه يشير أيضاً إلى تدني مستوى الإنفاق في بعض القطاعات في هذا الوقت من السنة، مما سيعرض المسار السلس لبعض النشاطات الأساسية للخطر، فضلا عن عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بالالتزامات لما بعد عام 2018).

وحول التعهدات تجاه لبنان بعد عام 2018، رأى لازاريني أنه (من الضروري زيادة الاستثمار في الاستقرار وبرامج خلق فرص العمل وللوفاء بالتزاماتنا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في لبنان طوال فترة الأزمة وتمهيد الطريق أمام تحقيق التنمية المستدامة).

وكانت (خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020) التي أطلقتها الحكومة اللبنانية وشركاؤها الوطنيون والدوليون في مطلع العام قد طالبت بمبلغ قدره 8ر2 مليار دولار من أجل تقديم المساعدة الإنسانية والحماية في الحالات الحرجة خلال عام 2017.

وتهدف الخطة إلى مساعدة 8ر2 مليون شخص يعيشون في لبنان، من بينهم 9ر1 مليون من لاجئين سوريين وفلسطينيين ولبنانيين مستضعفين، إضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية إلى 2ر2 مليون شخص، فضلاً عن الاستثمار في البنى التحتية والقطاع الاقتصادي والمؤسسات العامة.