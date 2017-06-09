انخفض الذهب، اليوم الجمعة، للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار بعدما أظهرت نتيجة الانتخابات البريطانية عدم فوز أي حزب بأغلبية واضحة، لكن معظم المستثمرين يتجاهلون حالة الضبابية على ما يبدو.

وبعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات البريطانية أظهرت النتائج أنه لا مجال أمام حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للفوز بأغلبية مريحة في البرلمان. وبحلول الساعة 16ر08 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 81ر1273 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل المعدن الأصفر 4ر0 بالمئة منذ بداية الأسبوع ويتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس/ آب 2ر0 بالمئة إلى 40ر1276 دولار للأوقية.

وتعرض الذهب لضغوط يوم الخميس بسبب أحداث في الولايات المتحدة من بينها شهادة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي أمام الكونجرس وبيانات اقتصادية إيجابية. وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مبدداً نصف الزيادة التي سجلها الأسبوع السابق بما يشير إلى أن سوق العمل تتحسن رغم تباطؤ نمو الوظائف في الفترة الأخيرة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 5ر0 بالمئة إلى 427ر97. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم إلى 50ر864 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2014. وانخفضت الفضة 5ر0 بالمئة إلى 29ر17 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 74ر934 دولار للأوقية.

إلى ذلك، واصلت أسعار النفط اتجاهها النزولي عقب الخسائر الحادة التي سجلتها في وقت سابق هذا الأسبوع، متأثرة بدلائل واسعة على استمرار تخمة معروض الوقود رغم جهود أوبك الرامية لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وبحلول الساعة 20ر08 بتوقيت غرينتش، تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتاً إلى 66ر47 دولار للبرميل، منخفضاً نحو 12 بالمئة عن مستواه عند الفتح يوم 25 مايو/ أيار حين اتفقت أوبك مع بعض المنتجين المستقلين على تمديد خفض الإنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/ آذار 2018. غير أن الأسواق العالمية مازالت متخمة بالنفط.