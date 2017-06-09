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رقم الخبر: 195342 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 17:03 الاقسام: اقتصاد  
العراق يرفد أسطوله بطائرات "بوينغ" جديدة

العراق يرفد أسطوله بطائرات "بوينغ" جديدة

أعلنت وزارة النقل العراقية أنها ستتسلم بدءاً من شهر يوليو/ تموز المقبل طائرات من الجيل الجديد من طراز (بوينغ 737).

وأشار وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، من مطار بغداد، إلى أن (الطيارين العراقيين سيقومون بقيادة الطائرات الجديدة من مصانعها إلى بغداد، في إنجاز يعد الأول في تاريخ العراق).

وبيّن حمامي، وفق بيان للوزارة، أن (طائرات البوينغ التي تعاقدت عليها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من الجيل الجديد ستصل في شهر يوليو المقبل، وبعدها ستصل الوجبة الثانية في شهر أغسطس الذي يليه، لتنضم بذلك إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية).

وأشار الوزير إلى أن (الطائرات من طراز (بوينغ-737)، تتسع لـ162 راكباً، وبمديات تصل إلى 5440 كيلومتراً)، لكنه لم يذكر عدد الطائرات التي تعاقد العراق على شرائها. وأضاف الحمامي: ان (الخطوط الجوية العراقية ستقوم لأول مرة في تاريخها بدفع المبالغ المالية للطائرات الجديدة دون الرجوع إلى المصرف). وأكد أن (الخبرات والطاقات العراقية، التي تمتلكها الخطوط العراقية، قادرة على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها من أجل الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين، الأمر الذي يستوجب بذل الجهود في سبيل تطوير وتحديث الأسطول الجوي العراقي).

 
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