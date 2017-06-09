ارتفعت أسعار الغاز في المملكة المتحدة، الخميس، بعدما غيرت ناقلتان قطريتان مسارهما وكانت وجهتهما على الأرجح إلى بريطانيا، بحسب بيانات (رويترز) الملاحية.

وقفز سعر الغاز في (ناشيونال بالانسينغ بوينت) لشهر يوليو بأكثر من 5ر4%. جاء ذلك نتيجة قطع السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى، الأسبوع الماضي، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، متهمة الدوحة برعاية (الإرهاب).

ولهذا أرسلت (رويال داتش شل) شحنة بديلة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى دبي بعد أن حظرت الإمارات دخول السفن القطرية إلى موانئها. كما تنتظر 17 ناقلة غاز طبيعي مسال قبالة الساحل المطلة على منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال في راس لفان بقطر ارتفاعا من يوم الاثنين الماضي.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: ان (الإمارات تستغل وضعاً تجارياً كأداة سياسية)، لافتاً إلى أن 40% من الكهرباء الإماراتية تعتمد على الغاز الطبيعي القطري.

وكانت الناقلة مران غاز أمفيبوليس، المحملة بنحو 163 ألفاً و500 مترمكعب من الغاز المسال المنتج في الولايات المتحدة، متجهة إلى ميناء الأحمدي الكويتي في البداية، لكنها غيرت مسارها يوم الأربعاء لتتجه إلى ميناء جبل علي في دبي. وأظهرت البيانات أن الناقلة تقوم حالياً بتفريغ حمولتها في مرفأ الاستيراد العائم التابع لهيئة دبي للتجهيزات في جبل علي.

وكذلك علقت شركة (يو.بي.إس) العالمية نقل البضائع من وإلى قطر، إلى أن يتم حل الأزمة الخليجية القطرية. من جهة أخرى، أعلنت دول مثل باكستان بأنها ستستمر باستيراد الغاز القطري وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

هذا وهبط الجنيه الإسترليني أكثر من 3 سنتات مقابل الدولار بعد أن أظهرت استطلاعات للانتخابات البريطانية، الخميس، أن حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي لن يحصل على أغلبية في البرلمان.

وبحلول الساعة 25ر21 بتوقيت غرينتش، انخفضت العملة البريطانية الجنيه الإسترليني بنسبة 8ر1% إلى 2705ر1 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الدعوة إلى الانتخابات المبكرة في 18 أبريل الماضي، وذلك بعد دقائق من إذاعة وسائل إعلام بريطانية التوقعات. كما تراجع الإسترليني 71ر1% أمام اليورو، مسجلاً 02ر88 بنس.

وأظهرت استطلاعات رأي نشرتها وسائل الإعلام، أن حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي حصل على 315 مقعداً في البرلمان الجديد، أي بنحو 15 مقعداً أقل مما كان عليه سابقاً.