أكد نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 4ر8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو الماضي.

وقال أحمد كوجك لوكالة (رويترز): ان استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية سواء سندات أو أذون خزانة بلغت 6ر2 مليار دولار في مايو.

ورفع تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت رخيصة ومغرية وكذلك في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع.

إلى ذلك، أظهر تقرير لـ(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، انخفاض قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى السعودية بنسبة 8% إلى 7453 مليون دولار بنهاية 2016، من 8141 مليون دولار في 2015.