كشف موقع "medicalnewstoday"، عن أهم الأسباب التي تجعلك تتناول فاكهة المانغو يوميا.

والأسباب هي:

- القيمة الغذائية للمانغو: تناول ثمرة مانغو يوميا، تُساعدك على الحصول على فيتامين A وB وC والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أن تناول المانغو في شكلها الخام يُمكن أن يُساعدك على إنتاج المزيد من عدد خلايا الدم الحمراء.

- محاربة السرطان: مضادات الأكسدة الموجودة في المانغو تحمي الجسم من أمراض السرطان، مثل سرطان البروستاتا، وسرطان الثدي، وسرطان الدم.

- تحمي العين: المانغو غنية بفيتامينC، وهي قادرة على منع العمى من خلال تعزيز مستويات البصر الجيد.

- تساعد على فقدان الوزن: تخلو المانغو من الدهون، الكولسترول من الملح، وبالتالي فإنها لا تضيف على السعرات الحرارية شيئا، ومحتوى الألياف الموجودة في المانغو تساعدك على الشعور الكامل بالشبع لفترة أطول.



