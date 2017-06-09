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|رقم الخبر: 195338
|تاريخ النشر: حزيران 09, 2017
|الوقت: 16:48
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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أسباب تجعلك تتناول فاكهة المانغو يوميا!
كشف موقع "medicalnewstoday"، عن أهم الأسباب التي تجعلك تتناول فاكهة المانغو يوميا.
والأسباب هي:
- القيمة الغذائية للمانغو: تناول ثمرة مانغو يوميا، تُساعدك على الحصول على فيتامين A وB وC والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أن تناول المانغو في شكلها الخام يُمكن أن يُساعدك على إنتاج المزيد من عدد خلايا الدم الحمراء.
- محاربة السرطان: مضادات الأكسدة الموجودة في المانغو تحمي الجسم من أمراض السرطان، مثل سرطان البروستاتا، وسرطان الثدي، وسرطان الدم.
- تحمي العين: المانغو غنية بفيتامينC، وهي قادرة على منع العمى من خلال تعزيز مستويات البصر الجيد.
- تساعد على فقدان الوزن: تخلو المانغو من الدهون، الكولسترول من الملح، وبالتالي فإنها لا تضيف على السعرات الحرارية شيئا، ومحتوى الألياف الموجودة في المانغو تساعدك على الشعور الكامل بالشبع لفترة أطول.
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