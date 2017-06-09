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رقم الخبر: 195337 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 16:57 الاقسام: اقتصاد  
إيران ترسل أول شحنة مواد غذائية إلى قطر

إيران ترسل أول شحنة مواد غذائية إلى قطر

ذكرت قناة "PRESS TV" في موقعها على الفيسبوك، الخميس، أن (طهران أرسلت أول دفعة من المواد الغذائية إلى قطر على متن طائرة شحن)، على خلفية الأزمة الدبلوماسية القطرية-الخليجية.

يذكر أن السلطات القطرية تتفاوض مع إيران وتركيا على إمداداها بالغذاء والماء بسبب الحظر الذي فرضته دول الخليج الفارسي عليها.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس اتحاد تصدير المنتجات الزراعية الإيرانية، رضا نوراني، مؤخراً بأن طهران مستعدة لتصدير جميع السلع الغذائية إلى قطر بعد العقوبات الخليجية عليها.

وقد أعلن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، في تصريح صحفي يوم الخميس، أن إيران مستعدة لتزويد الدوحة بمواد غذائية وستخصص لها 3 موانئ، لكنه أضاف ان بلاده لم تقبل العرض بعد.

 
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