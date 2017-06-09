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رقم الخبر: 195336 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 16:57 الاقسام: اقتصاد  
مذكرة تفاهم بين الهند ومنظمة البورصة الإيرانية

مذكرة تفاهم بين الهند ومنظمة البورصة الإيرانية

أعلنت وزارة الاقتصاد الهندية، عن إبرام سوق البورصة الهندية مذكرة تفاهم مع منظمة البورصة الايرانية.

وأفاد موفع (فايننشيال اكسبرس) ان المذكرة الموقعة تعنى بالتعاون الثنائي بمجال سوق المال. وأشار بيان وزارة الاقتصاد الهندية، أن المذكرة ستؤثر إيجاباً على العلاقات الاقتصادية ومجالات التعاون بين ايران والهند.

وتستهدف مذكرة التفاهم المبرمة، تهيئة الظروف الممهدة والمؤثرة في تطوير سوق الأوراق المالية وتعزيز تبادل المعلومات بين البلدين.

 
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