أعلنت وزارة الاقتصاد الهندية، عن إبرام سوق البورصة الهندية مذكرة تفاهم مع منظمة البورصة الايرانية.

وأفاد موفع (فايننشيال اكسبرس) ان المذكرة الموقعة تعنى بالتعاون الثنائي بمجال سوق المال. وأشار بيان وزارة الاقتصاد الهندية، أن المذكرة ستؤثر إيجاباً على العلاقات الاقتصادية ومجالات التعاون بين ايران والهند.

وتستهدف مذكرة التفاهم المبرمة، تهيئة الظروف الممهدة والمؤثرة في تطوير سوق الأوراق المالية وتعزيز تبادل المعلومات بين البلدين.