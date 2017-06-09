قال وزير التجارة الأجنبية والصناعات الماليزي، مصطفى محمد، ان إيران وماليزيا توقعان قريباً مذكرة تفاهم مصرفية بهدف تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، معرباً عن أمله بمزيد من تطوير العلاقات التجارية الثنائية.

وخلال لقائه الرئيس الإيراني للجنة الإقتصادية الإيرانية-الماليزية المشتركة محمود واعظي، الأربعاء الماضي، اعتبر مصطفى محمد ان توقيع مذكرة التفاهم المصرفية بين البلدين حدث مهم جداً، مشيراً إلى تشكيل لجنة سداسية متخصصة لمتابعة مفاد مذكرة التفاهم.

وأشار محمد إلى زيارة الرئيس روحاني إلى ماليزيا العام الماضي، وقال: لقد تقرر خلال تلك الزيارة زيادة حجم الزيارات بين مسؤولي البلدين وتطوير المحادثات بين رؤساء المصارف المركزية في البلدين وزيادة الخطوات المتعلقة بتطوير مستوى العلاقات الثنائية. كما أشار إلى إجتماعه بواعظي، وأضاف: ان هناك الكثير من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية وإن السوق الإيراني يتمتع بإمكانيات جيدة لتطوير مثل هذا التعاون.

ووصف محمد بلاده بأنها مكان للتجارة وإنها تتمتع بإمكانيات كبيرة لتطوير التعاون المشترك، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 700 مليون دولار غير مناسب تماماً، مؤكداً ضرورة السعي نحو إعادة حجم التبادل إلى سابق عهده والذي بلغ خلال العام 2011 ملياراً و600 مليون دولار.

يذكر أن مجمل حجم التبادل التجاري الماليزي مع العالم شهد خلال شهر أبريل من العام الجاري نمواً بمعدل 5ر22 بالمائة ووصل إلى نحو 32 مليار دولار، هذا في الوقت الذي كان قد بلغ المعدل خلال الفترة المشابهة من العام الماضي نحو 17 مليار دولار.

ووفقاً للمصادر، فان حجم كل التبادل التجاري الماليزي شهد نمواً بمعدل 8ر23 بالمائة خلال الأشهر الأربعة من السنة الجارية ووصل إلى 132 مليار دولار، في وقت كان قد بلغ هذا المعدل في الفترة المشابهة من العام الماضي 106 مليارات دولار.