وقال المدير العام للشركة، كيريل ليبا، للصحافيين: ان (قيمة الصادرات إلى إيران تبلغ نحو ملياري دولار، والحديث يدور عن مناقصة كبيرة لتصدير عربات مترو الأنفاق، والقاطرات، وعربات قطارات نقل الركاب إلى هناك).

وبحسب ليبا، تدرس (ترانس ماش هولدينغ) تحقيق مشروعات في إيران: أحدها تحديث 50 قطاراً حرارياً قديماً من إنتاج هولدينغ (ألستوم) الفرنسي باستخدام محركات الديزل، التي ينتجها مصنع كولومينسكي، التابع لشركة (ترانس ماش هولدينغ).

أما المشروع الثاني، فهو تصدير 40 قطاراً كهربائياً إلى إيران في إطار مشروع سكك الحديد الروسية بتمديد الكهرباء على خط (كرمسار - إنتشي بورون).

وفي أكتوبر 2012، أنجزت شركة سكك الحديد الروسية (آر.جي.دي) أول مشروع في إيران، لمد خط حديد مكهرب (تبريز - آذرشهر) بطول 46 كيلومتراً، وخمس محطات.

وفي نوفمبر 2015، وقعت (آر.جي.دي) الدولية وسكك الحديد الإيرانية عقداً لتصميم وتوريد المواد والمعدات وبناء مشروع كهربة سكك الحديد خط (كرمسار - إينتشي بورون) بطول 495 كيلومتراً. من مدينة كرمسار وسط إيران على بعد 80 كيلومتراً شرقي طهران، إلى إينتشي بورون على الحدود مع تركمانستان. وتقدر قيمة العقد بنحو 2ر1 مليار يورو. وحالياً، تستعد شركة سكك الحديد الروسية لفتح مكتب لها في إيران.

من جانبه، قدر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، التكلفة الإجمالية للعقود المزمع تنفيذها في مجال كهربة سكك الحديد في إيران بنحو 5-6 مليارات دولار.