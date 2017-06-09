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رقم الخبر: 195333 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 16:31 الاقسام: اجتماعيات  
القهوة قبل الرياضة.. نتائج صحية مذهلة

القهوة قبل الرياضة.. نتائج صحية مذهلة

كشفت دراسة برازيلية جديدة أن تناول الكافيين قبل ممارسة الرياضة يحسن الأداء وله فوائد عدة على الصحة.

وقال العلماء في جامعة ساو باولو إن تناول 400 ملليغرام من الكافيين أي ما يوازي 4 أكواب من القهوة قبل التوجّه إلى النادي الرياضي يحفز وظيفة العضلات ويؤدي إلى حرق نسبة أكبر من الدهون ومن الوحدات الحرارية.

إلا أن هذه الدراسة تتصادم مع نصيحة الأطباء حول العالم التي تنصّ على عدم تناول أكثر من كوب واحد من القهوة في اليوم، لأن لذلك تأثيرات سلبية على الصحة ويؤدي إلى الإدمان على مادة الكافيين.

وقال الباحثون إن 400 ملليغرام من الكافيين يوميًا قبل ممارسة الرياضة تساعد الأشخاص على تنفيذ التمارين بشكل أفضل مثل السباحة وركوب الدراجات والجري.

وأضاف الباحثون أن 400 ملليغرام من الكافيين هي كمية مقبولة لتناولها في اليوم الواحد من دون تعريض الصحة إلى أي نوع من الخطر محذّرين من تخطي هذه الكمية لأن لذلك مضاعفات مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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