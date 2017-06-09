يرتبط دائما شهر رمضان الفضيل بالمشكلات الصحية، وخاصة مشكلات الجهاز الهضمي، وذلك لاعتماد الجميع على تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة والمشروبات السكرية، والتي تعد من أسوأ الأطعمة.

ويؤكد الدكتور حسام جمال استشاري التغذية، أن معظم الصائمين يتبعون بعض العادات الغذائية، التي تكاد تكون مشتركة بين جميع الصائمين، والتي تصيب الجهاز الهضمي بالمشكلات الصحية، وبشكل خاص المعدة.

ويستعرض الدكتور حسام، أهم الأخطاء الغذائية التي يجب التوقف عنها تماما طوال الشهر الكريم:-

1-كميات كبيرة من الدهون والسكريات: يركز الجميع على تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والكربوهيدات، بمجرد أن ينطلق مدفع الإفطار، ظنا منهم أنها ستمنحهم الطاقة، وتعوضهم عما فقدوه من سوائل طوال اليوم.

إلا أن امتلاء المعدة بشكل مفاجئ، بعد عدم تناول أي أطعمة لما يزيد عن 11 ساعة، يصيب الجهاز الهضمي بالاضطراب، لأن الأطعمة الدسمة صعبة الهضم، والكربوهيدرات تملأ المعدة سريعا، مما يصيبها بالتلبك، ويتسبب في ارتخاء عضلات المعدة، وكذلك يتسبب في انتفاخ البطن والشعور بضيق في التنفس.

2- العرقسوس: على الرغم من أن العرقسوس ذو سعرات حرارية قليلة، إلا أن تناول المزيد منه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ.

3- شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة: تناول كوب من الشاي الأحمر بعد الإفطار مباشرة، ولكن هذه العادة تتسبب في منع الجسم من امتصاص الكالسيوم والحديد من الأطعمة التي تم تناولها، ويفضل تناول الشاي بعد الإفطار بساعة على الأقل.

4- تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة: الإكثار من الحلويات بعد الإفطار مباشرة، يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وضغط الدم كذلك، بجانب زيادة الوزن، لذلك يفضل تناول القليل من الحلويات بعد الإفطار بثلاث ساعات.

5- البروتينات الحيوانية: الإكثار من اللحوم الحمراء يؤدي إلى عسر الهضم، وزيادة التعرض للإمساك، ويزيد من أعراض مرض النقرس بالنسبة للمصابين به.