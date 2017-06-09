أعلن المخرج الايراني علي نوري اسكوئي عن عرض الانيميشن السينمائي «الخلاص من الجنة» (رهائي از بهشت) في دور العرض المحلية بنوفمبر المقبل.

وقال نوري اسكوئي ان الفيلم تأهل للمشاركة في القسم التنافسي لمهرجاني «تورنتو» و«برلين» الدوليين.

هذا وحصل الفيلم مؤخرا على جائزة من سوق مهرجان «كان» السينمائي، وذلك لما يتضمن موضوعا شيقا.

«الخلاص من الجنة» من تأليف مجيد اسودكان وانتاج علي نوري اسكويي وسيد وحيد عليائي، وقام بتلحين موسيقاه محمد رضا عليقلي.

ويروي الفيلم سيرة الشهيد مصطفى جمران، وتدور احداثه بين ايران ولبنان والولايات المتحدة الاميركية، ويسلط الضوء على ثلاث مراحل من حياة جمران انطلاقاً من اميركا، مروراً بلبنان وانتهاءً بإيران واحداث الحرب المفروضة.

تجدر الاشارة الى ان مهرجان تورنتو سيقام في الفترة مابين الـ7 حتى الـ17 من سبتمبر المقبل بكندا وستنطلق فعاليات مهرجان برلين في الـ15 من فبراير عام 2018 وستستمر لغاية الـ25 منه في ألمانيا.