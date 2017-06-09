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رقم الخبر: 195329 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 16:23 الاقسام: ثقافة وفن  
«الخلاص من الجنة» يطل على الجمهور الخريف المقبل

«الخلاص من الجنة» يطل على الجمهور الخريف المقبل

أعلن المخرج الايراني علي نوري اسكوئي عن عرض الانيميشن السينمائي «الخلاص من الجنة» (رهائي از بهشت) في دور العرض المحلية بنوفمبر المقبل.

وقال نوري اسكوئي ان الفيلم تأهل للمشاركة في القسم التنافسي لمهرجاني «تورنتو» و«برلين» الدوليين.

هذا وحصل الفيلم مؤخرا على جائزة من سوق مهرجان «كان» السينمائي، وذلك لما يتضمن موضوعا شيقا.

«الخلاص من الجنة» من تأليف مجيد اسودكان وانتاج علي نوري اسكويي وسيد وحيد عليائي، وقام بتلحين موسيقاه محمد رضا عليقلي.

ويروي الفيلم سيرة الشهيد مصطفى جمران، وتدور احداثه بين ايران ولبنان والولايات المتحدة الاميركية، ويسلط الضوء على ثلاث مراحل من حياة جمران انطلاقاً من اميركا، مروراً بلبنان وانتهاءً بإيران واحداث الحرب المفروضة.

تجدر الاشارة الى ان مهرجان تورنتو سيقام في الفترة مابين الـ7 حتى الـ17 من سبتمبر المقبل بكندا وستنطلق فعاليات مهرجان برلين في الـ15 من فبراير عام 2018 وستستمر لغاية الـ25 منه في ألمانيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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