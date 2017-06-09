  • الجمعة ١٤ رمضان ١٤٣٨
  • الجمعة , يونيو 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195328 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 16:21 الاقسام: ثقافة وفن  
ايران تشارك بفيلمين في مهرجان «التلفاز» بسلوفاكيا

ايران تشارك بفيلمين في مهرجان «التلفاز» بسلوفاكيا

يشارك المخرج الايراني سامان حسين بور في الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان «التلفاز» للأفلام في سلوفاكيا بفيلميه القصيرين «السمكة» (ماهي) و«الرجل الذي كان ينسى أن يتنفس» (مردي كه يادش مي رفت نفس بكشد).

وسيتم عرض فيلم «السمكة» على الجمهور ثلاث مرات لكون القائمين على المهرجان اعتبروه ابرز الافلام القصيرة المشاركة في هذه الدورة. 

وفيلم «الرجل الذي كان ينسى أن يتنفس» من تأليف المخرج نفسه ويروي قصة اسرة تكاد أن تنهار، وخاض اول تجربة دولية له في مصر والثانية كانت في مهرجان «راديوسيتي» بإسبانيا.

ومن المهرجانات الدولية التي شارك فيها فيلم «السمكة» مهرجان "النمسا" للافلام المستقلة ومهرجان «فلادلفيا للبيئة».

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0593 sec