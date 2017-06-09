يشارك المخرج الايراني سامان حسين بور في الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان «التلفاز» للأفلام في سلوفاكيا بفيلميه القصيرين «السمكة» (ماهي) و«الرجل الذي كان ينسى أن يتنفس» (مردي كه يادش مي رفت نفس بكشد).

وسيتم عرض فيلم «السمكة» على الجمهور ثلاث مرات لكون القائمين على المهرجان اعتبروه ابرز الافلام القصيرة المشاركة في هذه الدورة.

وفيلم «الرجل الذي كان ينسى أن يتنفس» من تأليف المخرج نفسه ويروي قصة اسرة تكاد أن تنهار، وخاض اول تجربة دولية له في مصر والثانية كانت في مهرجان «راديوسيتي» بإسبانيا.

ومن المهرجانات الدولية التي شارك فيها فيلم «السمكة» مهرجان "النمسا" للافلام المستقلة ومهرجان «فلادلفيا للبيئة».