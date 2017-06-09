حصد الفيلم الإيراني القصیر «روتوش» للمخرج کاه مظاهري جائزة أفضل فیلم روائي قصیر في قسم المسابقة الدولیة من مهرجان کراکوف الدولي للأفلام في نسخته الـ57 .

وقد رشحت هذه الجائزة الجديدة فيلم «الرتوش» للمشاركة بحفل الاوسكار للمرة الثانية.

وقد تأهل الفیلم القصير الإيراني إلی أکادیمیة الأوسکار بعد الفوز بجائزة أفضل فیلم قصیر في مهرجان تريبيكا الدولي وهو مهرجان للأفلام السينمائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

کما قد حصد «روتوش» جائزة التنین الفضي «Silver Dragon» لأفضل فیلم إلی جانب جائزة دون کیشوت من الإتحاد الدولي لجمعیات الأفلام «FICC».

وأقیم مهرجان کراکوف الدولي للأفلام في نسخته الـ57 غضون 28 مایو حتی 6 یونیو في بولندا.

ويروي فيلم «الرتوش» قصة امرأة اسمها مريم، تفقد زوجها أمام عينيها، ولا تستطيع فعل شيء له سوى ان تنظر الى المشهد.