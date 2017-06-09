تقام الدورة الرابعة لمهرجان «السلام والصداقة بين إيران وهيروشيما» (صلح ودوستي ايران و هيروشيما) السينمائي في السادس من اغسطس/آب القادم في مدينة هيروشيما اليابانية بمشاركة عدة آثار لعدة مخرجين إيرانيين.

وقد أقيم يوم السابع من يونيو/حزيران في العاصمة اليابانية بكين مؤتمرا صحفيا بحضور السيد «فرهاد باليزدار» الملحق الثقافي الإيراني في اليابان، بهدف التعريف ببرنامج المهرجان وكيفية إقامته.

وتشكر «باليزدار» القائمين على المهرجان لإنتخابهم أفلاما إيرانية لعرضها في المهرجان، وأكد أن عرض الأفلام التي تدور حول مواضيع السلام والصداقة، والأفلام التي تعرض آثار وأضرار الحروب والنزاعات في المهرجانات المختلفة أمر جيد وجدير بالتقدير.

وأكد الملحق الثقافي الإيراني في اليابان مشاركة عدة أفلام إيرانية ضمن فعاليات المهرجان وهي: محمد رسول الله (ص)، مزار شريف، تاج محل، عشق الأمومة، والسحلية، كما أشار إلى ترجمة هذه الأعمال إلى اللغة اليابانية أيضا.

هذا وأشار «باليزدار» إلى مشاركة فنانين ومخرجين إيرانيين ضمن فعاليات المهرجان وعلى رأسهم الممثل الإيراني المتألق والمحبوب «برويز برستوئي».

يذكر أن مدينة هيروشيما اليابانية تعرضت يوم السادس من اغسطس/آي من عام 1945 بأمر من الرئيس الأمريكي آنذاك «هاري ترومان» إلى هجوم نووي خلال الحرب العالمية الثانية، نتج عنه آلاف القتلى حينها.