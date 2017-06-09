قدمت دار «افراز» للنشر كتاباً جديداً لصاحب رواية «آخر رمان الدنيا» الكاتب الكردي العراقي «بختيار علي» يضم عدداً من المقالات تحت عنوان «لماذا نظر أورفيوس إلى الوراء».

كتاب «لماذا نظر أورفيوس إلى الوراء» للكاتب الكردي العراقي «بختيار علي» ترجمه إلى اللغة الفارسي «سردار محمدي» وطبع في دار «افراز» للنشر.

يتضمن هذا الكتاب عددا من المقالات منها: انتقاد شجرة، سر صمت قرد، الحكومات والأسرار، في مستشفى الواقع، لماذا نظر أورفيوس إلى الوراء، الكاتب والألعاب.

يذكر إن الكاتب «بختيار علي» حصد شهرة عالمية من خلال ترجمة روايته «آخر رمان الدنيا» إلى عدد من اللغات.