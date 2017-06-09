صدرت دعوة للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للجائزة العالمية لكتاب عام الجمهورية الاسلامية الايرانية. وتقام هذه الجائزة سنويا بهدف تقديم الكتب القيمة في مجال الدراسات الاسلامية والدراسات الايرانية في شهر فبراير.

وتقيم امانة الجائزة العالمية لكتاب عام الجمهورية الاسلامية الايرانية، الدورة الخامسة والعشرين لهذه الجائزة في فبراير المقبل بهدف تحديد وتقديم الكتب القيمة الصادرة في مجال الدراسات الاسلامية والدراسات الايرانية في ثلاثة اقسام هي: التاليف والترجمة والتصحيح والتي صدرت للمرة الاولى عام 2016 باللغات المختلفة في البلدان الاخرى (ماعدا ايران).

ودعي كافة الناشرين والمؤلفين واصحاب الرأي لارسال نسخة من كتابهم الى امانة الجائزة للمشاركة في هذه الدورة منها. وموضوعات الكتب المرسلة هي:

الدراسات الاسلامية: الموضوعات العامة، المعارف الاسلامية، تاريخ الاسلام، الرجال، الاخلاق، العلوم القرآنية، الحديث، ترجمة النصوص الاسلامية، البحوث القرآنية والتفسير، الفقه والحقوق الاسلامية، علم الكلام، الفلسفة، التصوف والعرفان، تاريخ العلم في الاسلام، الثقافة والحضارة الاسلامية، الاقتصاد الاسلامي، الفن والعمارة الاسلامية، الدراسات الاسلامية المعاصرة وغيرها من موضوعات.

الدراسات الايرانية: الموضوعات العامة، اللغة وعلم اللغة الايرانية، الانثروبولوجيا، تاريخ العلم في ايران، الشعر والادب الفارسي، تاريخ ايران، الفن والعمارة الايرانية، تاريخ وحضارة ايران القديمة، ترجمة اعمال المفكرين الايرانيين وغيرها من موضوعات.