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|رقم الخبر: 195284
|تاريخ النشر: حزيران 08, 2017
|الوقت: 04:09
|الاقسام: محليات
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ظريف يلتقي اردوغان ويتباحثان حول الشأن السوري
التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في انقرة التي وصل اليها يوم الاربعاء للتباحث حول التطورات في المنطقة لاسيما الشأن السوري.
واعلنت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاربعاء ان ظريف توجّه الى تركيا اليوم لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول الاوضاع في المنطقة لاسيما التطورات في سوريا.
ولم ترد اية تفاصيل لحد الآن عن المحادثات بين ظريف واردوغان.
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