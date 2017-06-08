  • الخميس ١٣ رمضان ١٤٣٨
  • الخميس , يونيو 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195283 تاريخ النشر: حزيران 08, 2017 الوقت: 01:19 الاقسام: محليات  
استشهاد المدير العام السابق لوكالة الانباء القرآنية "ايكنا"
في الحادث الارهابي بالبرلمان الايراني..

استشهاد المدير العام السابق لوكالة الانباء القرآنية "ايكنا"

استشهد المدير العام السابق لوكالة الانباء القرآنية "ايكنا" حجة الاسلام مهدي تقوي خلال الاعتداء الارهابي الذي استهدف اليوم الاربعاء مجلس الشورى الاسلامي.

وقال ممثل اهالي مدينة شاهين شهر في مجلس الشورى الاسلامي حاجي دليكاني بان المقطع المصور الذي بثه تنظيم داعش من المبنى الاداري بمجلس الشورى الاسلامي متعلق بمكتبه وان اثنين من زملائه العاملين قد استشهدا في العملية.
واضاف، ان زارعي مسؤول المكتب وحجة الاسلام تقوي من اعضاء مكتب ممثل اهالي شاهين شهر وبرخوار وميمة في مجلس الشورى الاسلامي قد استشهدا في الغرفة التي قام الارهابيون المسلحون بنشر شريط مصور فيه.
وقد ادى الاعتداءان الارهابيان اللذان استهدفا مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (رض)الى استشهاد 12 مواطنا فيما جرح 42 اخرون.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0609 sec