وقال ممثل اهالي مدينة شاهين شهر في مجلس الشورى الاسلامي حاجي دليكاني بان المقطع المصور الذي بثه تنظيم داعش من المبنى الاداري بمجلس الشورى الاسلامي متعلق بمكتبه وان اثنين من زملائه العاملين قد استشهدا في العملية.

واضاف، ان زارعي مسؤول المكتب وحجة الاسلام تقوي من اعضاء مكتب ممثل اهالي شاهين شهر وبرخوار وميمة في مجلس الشورى الاسلامي قد استشهدا في الغرفة التي قام الارهابيون المسلحون بنشر شريط مصور فيه.

وقد ادى الاعتداءان الارهابيان اللذان استهدفا مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (رض)الى استشهاد 12 مواطنا فيما جرح 42 اخرون.