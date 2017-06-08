أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاربعاء، عن احباط هجوم انتحاري بحزام ناسف حاول استهداف مدنيين في أيسر الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، إن "أبطال شرطة نينوى فوج السادس عشر وأبطال إستخبارات ومكافحة إرهاب نينوى يتمكنون من إحباط عملية إرهابية بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا تم قتله قبل تفجير نفسه حاول إستهداف المدنيين في منطقة حي النور في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وتواصل القوات الأمنية المشتركة عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة "داعش"، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر في (17 تشرين الأول 2016)، لتحرير محافظة نينوى.