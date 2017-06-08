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رقم الخبر: 195280 تاريخ النشر: حزيران 08, 2017 الوقت: 00:44 الاقسام: محليات  
رئيس الجمهورية: الارهابيون فشلوا في نيل اهدافهم بفضل صلابة الشعب
في كلمة القاها امام حشد من الفنانين والمثقفين الايرانيين على مائدة افطار

رئيس الجمهورية: الارهابيون فشلوا في نيل اهدافهم بفضل صلابة الشعب

ادان الرئيس الايراني حسن روحاني الهجومين الارهابيين الذين وقعا في العاصمة طهران يوم الاربعاء ووصف الارهابيين بأنهم فشلوا في بلوغ اهدافهم المشؤومة في النيل من الشعب الايراني المقاوم بفضل صلابة الشعب وشجاعته في مواجهة الارهاب.

وقال روحاني، في كلمة القاها امام حشد من الفنانين والمثقفين الايرانيين على مائدة افطار مساء الاربعاء، ان الارهابيين كانوا يخططون على مدى الاعوام الماضية للتغلغل في الاراضي الايرانية والنيل من شعبنا العظيم وقد منوا بالفشل عشرات المرات.
واضاف، ان الارهابيين فشلوا اليوم ايضا في دخول ضريح الامام الخميني ومجلس الشورى الاسلامي واشهار السلاح بوجه النواب الا انهم منوا بالفشل ايضا.
وتابع: ان الارهابيين واجهوا مرة اخرى صلابة الشعب الايراني وشجاعته وسيفشلون في مخططاتهم امام مقاومة وارادة الشعب الصلبة.
واكد ان الشعب الايراني تشتد مقاومته وعزيمته في مواجهة الارهاب والعنف والتطرف.

 

 
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