نفى وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، دعم بلاده لجماعة الإخوان المسلمين.

واستشهد الوزير القطري في مقابلة مع تلفزيون (بي بي سي) البريطاني بـ (تقارير عديدة أصدرتها وكالات رسمية في الولايات المتحدة أشادت وأثنت على دور قطر في مكافحة تمويل الإرهاب)، حسب قوله.

وقال محمد بن عبدالرحمن: ليس لنا علاقة مع الإخوان، وإن كنا مخطئين سنتراجع. وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد بلاده كانت صادمة، مؤكداً أن ما حدث هو عقاب جماعي من قبل ثلاث دول في هذه المنطقة حاولت أن تفرض الحصار على قطر وعلى شعبها.

وتساءل الوزير القطري في المقابلة، عن الأسباب التي جعلت هذه البلدان تفكر في أن قطر تقف إلى جانب إيران، وقال في هذا الصدد: كلنا نريد علاقات إيجابية مع إيران ولا نريد تصعيداً ضد أي طرف، بل نريد أن نحل جميع نزاعاتنا من خلال الحوار وفق المبادئ التي أقرها قادة مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير الخارجية القطري: إن قطر ليست دولة عظمى، لافتاً إلى أن قطر منفتحة على الوساطة لحل الأزمة التي شهدت قيام مجموعة من الدول المجاورة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وأضاف: أن ما يتم تداوله حول دعم الدوحة للمعارضة السعودية أو الحركات الطائفية في القطيف هي معلومات خاطئة، منوهاً إلى أن التعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات في قطر والسعودية يخدم غرض الأمن القومي السعودي.

وغادر أمير الكويت المملكة العربية السعودية بعد زيارة وصفتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأنها (زيارة أخوية) لكن لم تصدر بيانات بشأن نتائج المحادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن قطع العلاقات مع قطر.

وقالت وكالة (كونا) الكويتية؛ إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر جدة مع الوفد المرافق له.

وزار أمير الكويت جدّة الثلاثاء لتدارك الأزمة الخليجية في إطار الوساطة التي يقوم بها مع سلطنة عُمان.

وفي تداعيات الأزمة، قرر الأردن خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تراخيص مكاتب قناة الجزيرة، في وقت أفاد فيه مراسل الميادين في موريتانيا بقطع نواكشوط علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية أن قطر (دأبت على تقويض المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك)، وأن سياسة الأخيرة في المنطقة ارتبطت بدعم التنظيمات الإرهابية والترويج للأفكار المتطرفة، وعملت على نشر القلاقل والفوضى في العديد من البلدان العربية، ما أدى إلى مآسي انسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا والعالم.

وكانت قطر أكدت الثلاثاء استعدادها لتسهيل الوساطة لرأب الصدع مع الدول الخليجية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

* وزير إماراتي لا يستبعد مزيدا من القيود على قطر

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء: إن احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر بما في ذلك فرض قيود جديدة على المعاملات التجارية لا يزال خيارا مطروحا في النزاع مع جيرانها العرب.

وقال قرقاش في مقابلة مع رويترز مشيرا إلى فرض المزيد من القيود ما نأمل فيه هو أن يؤدي ما اتخذناه من إجراءات إلى إضفاء بعض التعقل على صانعي القرار في قطر عندما يرون أن مصلحتهم ليست في تقويض مصالح جيرانهم.

وقال قرقاش: إنه يأمل ألا تكون هناك حاجة لفرض مزيد من القيود لكن ذلك غير مستبعد.

* أردوغان: عزل قطر من خلال استخدام العقوبات لن يحل المشكلات

من جهته، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع أمير قطر عن تضامن بلاده مع دولة قطر في ظل الأزمة المتفاقمة مع بعض دول الخليج (الفارسي).

وفي تصريح له مساء الثلاثاء قال أردوغان: إن عزل قطر من خلال استخدام العقوبات لن يحل المشكلات.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر في رئاسة الجمهورية أن أردوغان أجرى اتصالات هاتفية مع كل من أمير قطر وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيرة إلى أن أردوغان عرض على الزعماء الخليجيين استعداده للمساهمة في إيجاد حل سلمي للتوتر الحاصل بين دول المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من أردوغان، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

كما أجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأزمة الخليجية وسبل تجاوزها، واتفق الطرفان على الدعوة إلى الحوار لتسوية الخلاف بين قطر والدول التي قطعت علاقاتها معها.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن قبل ذلك أن بلاده مستعدة للمساعدة في تطبيع العلاقات الخليجية من جديد، وقال: إن استقرار منطقة الخليج (الفارسي) هو استقرار لتركيا.

وقالت الخارجية التركية: إن التضامن الإقليمي ضروري أكثر من أي وقت مضى في وقت يتفاقم فيه عدم الاستقرار والأزمات في عدد من الدول بالمنطقة.

* الجزائر: نتابع ما يجري باهتمام بالغ وندعو للحوار

أما الجزائر فقالت الثلاثاء؛ إنها تتابع (باهتمام بالغ) الوضع بعد قرار دول عربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وناشدت الأطراف المعنية حلّ خلافاتها عبر الحوار.

ودعت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشرته وكالة الانباء الجزائرية مجمل البلدان المعنية بانتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتهم التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول وحثت على ضرورة التزام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف.

وقد علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تقارير حول قطع عدد من الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي عبر (تويتر): من الجيد جدًا أن زيارتي للمملكة للقاء الملك السعودي وقادة 50 دولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتاً الى انهم أكدوا أنهم سيتخذون موقفًا متشددًا من تمويل الإرهاب.

وتابع ترامب قائلاً: جميع الإشارات كانت تشير إلى قطر بدعمها للتطرف، ولعل هذا سيكون بداية النهاية لرعب الإرهاب.