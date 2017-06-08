أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، اردشير نوريان، إن بصمة الدول العربية الرجعية واضحة في الإعتداء الإرهابي على طهران مشيراً إلى أن هذه الدول هي ألعوبة بيد الولايات المتحدة و(إسرائيل).

وفي مقابلة مع إرنا ، الأربعاء قال نوريان: إن الدول العربية الرجعية في المنطقة مثل السعودية التي توترت علاقاتها مع إيران تدعم مثل هذه الإعتداءات الإرهابية وذلك للتعويض عن بعض الهزائم المرة التي لحقت بها في المنطقة.

وأشار إلى أن بصمة السعودية واضحة في هذا الإعتداء لافتاً إلى أنه ورغم إننا لا نستعجل القطع في مثل هذا الحكم إلا إننا متأكدون من إن هذه الدول تسير وفقاً للمخططات التي تضعها الولايات المتحدة و(إسرائيل).

ولفت إلى ضرورة الحذر وعدم التساهل في القضايا الأمنية للبلاد لأنه سيؤدي إلى وقوع مثل هذه الأعتداءات الغاشمة.

وقال نوريان: رغم إن النظام الأمني في البلاد هو نظام مجرب وجدير إلا أن بعض التساهل والغفلة قد يؤديان إلى حدوث مثل هذا الإعتداء في البلاد وفي عاصمتها وفي مجلس الشورى الإسلامي.

يذكر إن إعتداءين إرهابيين استهدفا أمس الأربعاء العاصمة طهران أسفرا عن استشهاد 12 شخصا واصابة 42 آخرين.

وقد استهدف الإعتداءان مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (ره) (جنوب طهران).