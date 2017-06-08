قالت منظمة العفو الدولية إن الناشطة المطالبة بحقوق المرأة السعودية في قيادة السيارات، لجين الهذلول، قد اعتقلتها السلطات السعودية مرة ثانية.

واعتُقلت الهذلول 73 يوما عام 2014 بسبب قيادتها سيارة خاصة في تحد لمنع المملكة قيادة السيدات للسيارات. وحاولت الهذلول قيادة سيارتها ودخول المملكة عبر الحدود المشتركة مع دولة الإمارات.

ولا يوجد في المملكة قانون يمنع بالحرف المرأة من قيادة السيارات، لكن وزارة الداخلية المسؤولة عن منح تراخيص القيادة تمتنع عن إصدارها للسيدات. وأكدت المنظمة أن السلطات لم تسمح للهذلول بالاتصال بأي من أفراد أسرتها أو محاميها.

منظمة العفو

وطالبت سماح حديد من منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الهذلول وإيقاف "المضايقات غير المبررة التي تتعرض لها".

وقالت سماح: "يبدو أن السلطات السعودية تستهدف الهذلول بسبب نشاطها السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بحقوق المرأة التي يمنع باستمرار في المملكة". أما السلطات السعودية فلم تُعلن أسباب اعتقال الهذلول في مطار الدمام الدولي لكن من المتوقع أن تُنقل إلى العاصمة الرياض لتخضع للتحقيق.