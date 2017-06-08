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رقم الخبر: 195273 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: عربيات  
موسكو تعد القصف الأمريكي على موقع للجيش السوري عملاً عدوانياً

موسكو تعد القصف الأمريكي على موقع للجيش السوري عملاً عدوانياً

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القصف الأمريكي على موقع للجيش السوري على طريق التنف بريف حمص عمل عدواني.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني ألفونسو ماريا داستيس في موسكو، الاربعاء: إن روسيا لا تعترف بمناطق تخفيف التوتر التي تحاول الولايات المتحدة فرضها في سورية من جانب واحد.
وشدد لافروف على ضرورة ضرورة توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في طهران يدل على أن الإرهابيين لا يستكينون.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قصف ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة مواقع الجيش السوري يمثل انتهاكا للقانون الدولي وينعكس سلبا على الوضع الميداني في سورية.
وقال ريابكوف في تصريحات للصحفيين في موسكو: إن الولايات المتحدة تحاول من خلال هذه العمليات فرض رؤية تروق لها حول المناطق التي تريد تأمينها” مشيرا إلى أن الموقع الذي تعرض لقصف طائرات التحالف في التنف أمس “لم يشكل خطرا على قواته” كما يدعي.
وأوضح ريابكوف أن قصف طائرات التحالف ينعكس سلبا على الوضع على الأرض وكذلك على الجوانب السياسية وتطور الوضع في سورية وحولها.
وكان مصدر عسكري أكد أن طيران ما يدعى بـ “التحالف الدولي” أقدم مساء الثلاثاء على الاعتداء على أحد مواقع الجيش العربي السورى على طريق التنف في منطقة الشحيمة بريف حمص الشرقي ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وبعض الخسائر المادية.
يشار إلى أن طيران التحالف الأميركي كان أقدم في الـ 18 من الشهر الماضي على الاعتداء على إحدى نقاط الجيش العربي السوري العسكرية على طريق التنف في البادية السورية ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء إضافة إلى بعض الخسائر المادية.
 
 
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مصدر الخبر: موسكو/سانا
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