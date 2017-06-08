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رقم الخبر: 195272 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 18:50 الاقسام: عربيات  
تونس تعلق نشاط "حزب التحرير" الإسلامي

تونس تعلق نشاط "حزب التحرير" الإسلامي

قضت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، بتعليق نشاط "حزب التحرير" الإسلامي، الذي يدعو لإقامة دولة خلافة.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة، سفيان السليطي: قررت المحكمة تعليق نشاط حزب التحرير مدة شهر لمخالفته مرسوم الأحزاب والجمعيات لسنة 2011  وذلك عبر التحريض على الكراهية والدعوة لإقامة دولة خلافة".
وأوضح أن القرار جاء إثر شكوى تقدمت بها الحكومة إلى القضاء، عبر المكلف العام بنزاعات الدولة.
وفي 15 أغسطس/آب 2016، أصدرت المحكمة نفسها حكما بتعليق نشاط "حزب التحرير" شهرا واحدا، ثم ألغته يوم 29 أغسطس/آب 2016، بعدما طعن فيه الحزب.
وفي سبتمبر/أيلول 2016، أعلنت الحكومة إيداع طلب بـ"حظر" الحزب لدى القضاء العسكري.
وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد دعا، في الأول من سبتمبر/أيلول 2016، إلى وضع حد لـ"حزب التحرير"، بعدما هدد في بيان سابق بـ"قطع رؤوس وأياد"، عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.
وأسس القاضي تقي الدين النبهاني، حزب "التحرير" الإسلامي، في القدس مطلع العام 1953.
والحزب، منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، رغم أنه محظور في معظم الدول العربية والإسلامية.
 
 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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