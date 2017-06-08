نظرت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت الجلسة الماضية تم تأجيلها إلى جلسة (الاربعاء)، لسماع شاهدي الإثبات في القضية، العقيد خالد زكي عكاشة، واللواء عاطف شريف سليمان، من القيادات العسكرية وقت الأحداث.

وورد في جلسة المحاكمة الماضية صورة من القضية رقم 10560، لسنة 2016، جنح الخانكة، المقيدة برقم 1526 لسنة 2016، حصر تحقيق مكتب المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، وتم طلب إرفاقها بقضية اقتحام السجون، ولم تحسم المحكمة بعد قرارها في هذا الطلب.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما. وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضوريا على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ورشاد بيومي أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ومحمد سعد توفيق الكتاتني أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا، والقيادي عصام الدين حسين العريان.

* استئناف محاكمة معتقلي "أجناد مصر"

كما استكملت محكمة جنايات الجيزة المصرية، الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 42 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى "أجناد مصر".

وعُقدت الجلسة الماضية بشكل سري، وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وشهدت الجلسات الماضية، قيام رئيس المحكمة بطرد جميع المعتقلين من قفص الاتهام، بدعوى سبهم ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، واعتبار ذلك إخلالا بنظام الجلسة.

وقد استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، والذي هاجم فيها المعتقلين ووصفهم بأنهم "جهلة ضالين سافكين للدماء"، وهو ما أثار غضب المعتقلين، وقاموا بمقاطعته، ووجهوا له عبارات منها "لعنة الله عليكم"، وهنا أمر رئيس المحكمة بطرد المعتقلين من القفص عملا بنص المادة 207 فقرة "2" من قانون الإجراءات.

كما شهدت الجلسات الماضية إعلان المحامي علي إسماعيل، وهو عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، انسحابه من إحدى الجلسات اعتراضا على المحكمة.

وأكد عضو الدفاع المنسحب أن المحكمة لم تمكّن الدفاع من ممارسة عمله والسماح له بسؤال الشهود، وطالب إثبات ذلك بمحضر الجلسة.

ذلك إن المحكمة لم تمكن الدفاع من سؤال شهود الإثبات، وفي مقدمتهم اللواء أشرف فاروق بالإدارة العامة لمرور الجيزة، مما دفعه للانسحاب.

وقد شهدت الجلسات الماضية أيضًا، واقعة طرد أخرى للمعتقلين من القاضي، حيث طردهم من القفص بزعم تشويشهم على المحكمة، وذلك بعد أن صاح المعتقلون نتيجة تعامل المحكمة وحرسها مع أحد المعتقلين.

وجاء ذلك عندما أمر رئيس المحكمة بخروج أحد المعتقلين، من قفص الاتهام ليتعرف عليه أحد شهود الإثبات ويعمل سائقا، والذي زعم مشاهدته لشخص أثناء وضع قنبلة.

وفي أثناء ذلك لم يتعرف الشاهد على المعتقل، فحاول القاضي توجيهه، بكلمة "إنت متأكد... بص كويس"، فوجد المعتقل أن القاضي يحاول توجيه الشاهد للإقرار عليه، وطالب من دفاعه بردّ ومخاصمة القاضي.

كما نسبت لبقية المعتقلين تهم الانضمام إلى التنظيم الذي يسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.