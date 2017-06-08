اندلعت، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني، التي اقتحمت قرى وبلدات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، خلال تنفيذها مداهمات واعتقالات لعدد من الفلسطينيين.

وفي قرية النبي صالح غربي مدينة رام الله، أصيب عدد من جنود الاحتلال جراء رشقهم بالحجارة خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت هناك، بينما تمكن الشبان في بلدة أبوديس، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، من استهداف دورية للاحتلال بعبوة متفجرة محلية الصنع خلال مواجهات مماثلة.

واندلعت كذلك، المواجهات في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، ومخيم العروب للاجئين شمالي مدينة الخليل، وأصيب خلالها العشرات من الأهالي بحالات الاختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من مؤمن الحشيم، وفؤاد الشاويش، ويعقوب الشاويش من حي باب حطة بمدينة القدس المحتلة، بينما اعتقلت الشاب محمد مزعرو من مخيم شعفاط شمالي المدينة.

ومن مدينة بيت لحم اعتقلت الشابين سليم النوراوة، وفادي غزاوي، بينما اعتقلت الشاب كرم سلوم من بلدة كفر الديك غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي داهمت قرى وبلدات عدة بالضفة الغربية المحتلة، واقتحمت عددا من المنازل وشرعت بتفتيشها والعبث في محتوياتها، بينما هدمت صرحا تذكاريا للشهيدة بيان العسيلي في مدينة الخليل.

إلى ذلك، اقتحمت مجموعة متطرفة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وتجولت فيها تحت حماية وحراسة جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، ووسط محاولات المصلين والمرابطين فيه التصدي لهم بصيحات وهتافات التكبير.

* نتنياهو: لن ننسحب من الجولان

الى ذلك، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تنسحب من هضبة الجولان المحتل، وأن الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية.

وجاء إعلان نتنياهو هذا في كلمة له أمام مؤتمر لحركات شبيبة يهودية في مستوطنة "كتسرين"، في هضبة الجولان. ونقلت الإذاعة العامة عن نتنياهو قوله: "لن ننسحب من الجولان فهو لنا. سنبقى هنا وسيبقى الجولان جزءاً من دولة إسرائيل".

وكانت إسرائيل قد سعت، منذ سنوات، إلى محاولة تثبيت احتلالها للجولان، ومحاولة نزع موافقة دولية، لبقاء الجولان تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي في أي تسوية دائمة قادمة مع سورية.

* أبو ردينة: تصريحات نتنياهو حول السيطرة العسكرية الدائمة مرفوضة

الى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، حول السيطرة الأمنية الإسرائيلية الدائمة في حال الوصول إلى اتفاق سلام، هي بمثابة رسالة لإدارة ترامب، وللمجتمع الدولي بأسره، مفادها بأن إسرائيل غير مستعدة لتحقيق السلام القائم على مبادئ العدل، والشرعية الدولية".

وأضاف أبو ردينة، في تصريح صحافي، أن "هذه التصريحات مرفوضة، وتعمل على خلق مناخ يساهم في تعقيد الأمور، ولا يساعد إطلاقا في إنجاح الجهود المبذولة، لإيجاد حل يؤدي إلى تحقيق الأمن، والاستقرار في المنطقة والعالم".

وتابع قائلا: "لقاءات الرئيس، محمود عباس، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كانت جدية، وواضحة، ومهدت لخلق فرصة نادرة لتحقيق السلام، تحاول إسرائيل إضاعتها، من خلال بث مثل هذه التصريحات الرافضة لأسس العملية السياسية".

وأشار إلى أن "الجانب الإسرائيلي، ومن خلال إطلاقه لهذه التصريحات المتكررة، يحاول عرقلة كل الجهود العربية والدولية، وخاصة الأميركية الهادفة لتهيئة الأجواء لإطلاق عملية سياسية جادة، الأمر الذي سيؤجج الصراع في المنطقة، وسيدفع بالأمور إلى مزيد من التفكك، في ظل نظام إقليمي، وعالمي متصدع، مما سيترك آثاره على المشهد السياسي لسنوات طويلة، وصعبة".

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول قطع الطريق أمام الجهد الأميركي والدولي المبذول لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال سعيه المتواصل لوضع (العربة أمام الحصان)، وتكرار اشتراطاته ومواقفه التعجيزية لإعاقة إطلاق عملية سلام حقيقية".

وتابعت: "تلك المواقف المتناقضة دعا فيها نتنياهو إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية الأمنية على الضفة الغربية المحتلة، سواء بالاتفاق أو بدونه، مشترطاً الاعتراف بما أسماه (يهودية الدولة)، ومدعياً في الوقت ذاته حرصه الكاذب على إطلاق (عملية سلام حقيقية تبقى صامدة لأجيال.