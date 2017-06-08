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رقم الخبر: 195269 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: عربيات  
القوات اليمنية تدكّ مواقع المرتزقة بمدينة الحزم في الجوف
واستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في عسير

القوات اليمنية تدكّ مواقع المرتزقة بمدينة الحزم في الجوف

افاد مراسل قناة العالم بأن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في موقع الضبعة في عسير جنوبي السعودية.

كما استهدفت القوات اليمنية مواقع مرتزقة السعودية بمعسكر اللواء 115 بمدينة الحزم بالجوف ما أدى إلى سقوط عدة قتلى وجرحى بينهم.

كما شهدت سماء مدينة تعز تحليقا مكثفا لطيران العدوان السعودي مع فتح حاجز الصوت. وفي لحج تم إطلاق صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة في كرش ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وهروع سيارات الإسعاف للمكان.وشهدت مدينة تعز غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة الجند.

وفي الأثناء، تمكن أبطال الجيش واللجان من تأمين جبل راسان بالوازعية بعد تقدم الجيش واللجان من قرن غراب وقتلى وجرحى من المرتزقة واغتنام عتاد عسكري، وتمكنوا من صد زحف لمرتزقة العدوان بإتجاه مدرسة محمد علي عثمان ومعسكر التشريفات وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

من جهة اخرى لقي القيادي المرتزق "عبدالملك الحدي" والقيادي المرتزق "عبود النعماني" مصرعهما أثناء كسر زحفهم بإتجاه معسكر التشريفات.

هذا واصيب قائد الجبهة الشرقية المعين من قوى العدو المدعو "توفيق عبدالملك" على أيدي أبطال الجيش واللجان قبالة مدرسة محمد على عثمان بصالة.

كما وقع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة إثر استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم شمال جبل حبشي.

وفيما يلي حصيلة العمليات العسكرية لـ الجيش اليمني واللجان الشعبية خلال ٢٤ ساعة الأخيرة.

في نجران: قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة في ذور عين قبالة منفذ الخضراء.

قصف مدفعي استهدف تجمع آليات تابعه للمرتزقة قبالة منفذ الخضراء وإصابات مباشرة واندلاع حريق وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.وتم استهداف تجمعات للمرتزقة في موقع عباسة قبالة الخضراء بعدد من قذائف المدفعية.

وفي عسير: مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للجنود السعوديين غرب الربوعة.

وفي جيزان، تم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على مركز الصيابة السعودي. واستهداف موقعي سلا وقيس العسكريين بعدد من القذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.

وفي الجوف، استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة في مجمع الحزم بصواريخ الكاتيوشا ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم وتدمير آلية تابعة للعدوان تقل مرتزقة بعبوة ناسفة ومصرع طاقمها في صبرين.

وفي نهم، لقي رئيس حزب الإصلاح في خارف والقيادي في لواء هاشم الأحمر العميد المرتزق "عبد الجليل أبو ذيبه" مصرعه على أيدي ابطال الجيش واللجان الشعبية في معارك نهم.

 
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مصدر الخبر: صنعاء/وكالات
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