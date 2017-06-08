عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، عن "بالغ الأسف والاستهجان لما صدر عن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، من تصريحات تُحرض عليها".

وقالت الحركة إنها تعتبر التصريحات "غريبة على مواقف المملكة العربية السعودية التي اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقه في النضال".

وأضافت حماس: إن هذه التصريحات تمثل صدمة للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية، وتنظر إلى حركة حماس باعتبارها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الصهيوني الذي يمثل العدو المركزي للأمتين".

ولفتت الحركة إلى أنه "لا يخفى على أحد كيف يستغل العدو الصهيوني مثل هذه التصريحات، لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبحق القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأشارت الحركة إلى أن "تصريحات الوزير الجبير مخالفة للقوانين الدولية والمواقف العربية والإسلامية المعهودة، التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والنضال لتحرير أرضه ومقدساته".

ودعت حركة حماس "المملكة العربية السعودية إلى وقف هذه التصريحات، التي تسيء للمملكة ولمواقفها تجاه قضية شعبنا وحقوقه المشروعة".‏