* قائد ميداني: مقتل 1414 داعشياً في أيمن الموصل * مقتل المسؤول عن معامل تصنيع العبوات في الموصل القديمة * قصف لـ"داعش" استهدف غرب مدينة الموصل * تفجير انتحاري في قضاء هيت غربي محافظة الانبار * مقتل 17 داعشيا بينهم قيادي بالتنظيم في الحويجة

بغداد/نافع الكعبي - تواصل القوات العراقية فرض سيطرتها الكاملة على 75% من حي الزنجيلي في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، مقتربة كثيرا من باب سنجار المنفذ الشمالي باتجاه جامع النوري في المدينة القديمة"، فيما أفادت مصادر امنية وطبية عن وقوع تفجير انتحاري في قضاء هيت غربي محافظة الانبار، هذا في وقت أعلن فيه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أن اليومين المقبلين سيشهدان إنتهاء العمليات العسكرية وتحرير كامل منطقة غرب الموصل، بينما أعلن قائد الشرطة الاتحادية، عن حصيلة خسائر داعش في أيمن الموصل منذ انطلاق العمليات قبل 4 اشهر.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: إن قطعات المحور الشمالي تفرض سيطرتها الكاملة على 75% من حي الزنجيلي وتقترب كثيرا من باب سنجار المنفذ الشمالي باتجاه جامع النوري في المدينة القديمة".

وأضاف: إن عمليات اليوم (الاربعاء) اسفرت عن قتل 34 داعشيا بينهم القيادي المكنى بابي البراء التونسي المسؤول عن معامل تصنيع العبوات في الموصل القديمة وتدمير 4 مركبات مفخخة حاولت استهداف ممرات اخلاء النازحين".

وفي الأثناء، قال جودت في بيان: إن حصيلة خسائر داعش منذ انطلاق العمليات في ايمن الموصل يوم 19 شباط/فبراير 2017، هي: مقتل 193 قناصًا و1221 عنصرا سقطوا بغارات للطائرات المسيرة".وأضاف أنه "تم تفجير 414 عجلة مفخخة، والعجلات المسلحة 1053 عجلة، و405 دراجة نارية"، مبينا أن "عدد العوائل النازحة هو 4424 عائلة، وعدد الافراد 30229، والمساعدات 66890". وتابع، أن "عدد العوائل العائدة الى مناطق سكنهم 12705، وعدد الافراد هم 58867"، مشيرا الى انه "تم تفكيك 483 عبوة ناسفة وتفجير 283 عبوة"، لافتا الى أن "المساحة المحررة هي 297 الف كم2".

وكان قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أعلن، الاثنين، أن قواته تندفع من حي الزنجيلي باتجاه حي الشفاء في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بهدف طرد الجماعات "الإرهابية"، فيما أشار الى أن عمليات إجلاء النازحين من مناطق الاشتباك مستمرة. وقال مصدر أمني في محافظة نينوى، إن "تنظيم داعش قصف بعدد من صواريخ الكاتيوشا مدنيين فارين من حي الزنجيلي في الساحل الأيمن غرب الموصل". وأضاف المصدر، أن "القصف أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين".

* المهندس: سنعلن عن تحرير كامل غرب الموصل خلال اليومين المقبلين

من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أن اليومين المقبلين سيشهدان إنتهاء العمليات العسكرية وتحرير كامل منطقة غرب الموصل.

وفيما لفت إلى أن قوات الحشد ستعمل على مسك كامل الحدود العراقية السورية، نوّه إلى أنهم بانتظار أوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لاقتحام تلعفر وتحريرها. وقال المهندس: إن قضاء البعاج الذي تمكنت قوات الحشد الشعبي من تحريره وتطهيره بالكامل تعتبر آخر قلعة لتنظيم داعش الإجرامي"، مبينا أن "ما تبقى هي مناطق صغيرة سيتم تحريرها خلال اليومين المقبلين".

وأضاف المهندس: إن اليومين المقبلين سيشهدان إنتهاء العمليات العسكرية في غرب الموصل والإعلان عن تحرير هذه المنطقة بالكامل باستثناء قضاء تلعفر"، مشيرا إلى أن "قوات الحشد بانتظار أوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لاقتحام تلعفر وتحريرها".

ولفت المهندس إلى أن "قوات الحشد الشعبي ستعمل على مسك كامل الحدود العراقية السورية خلال الأيام المقبلة"، موضحًا أن "قسما من الحدود يسيطر عليها الكرد السوريين".

وعلى صعيد متصل، افاد اعلام الحشد الشعبي بأن اللواء الثاني في الحشد قام بتطهير قرى مرزوكة، تل غزال، بوثة المدفع، الجغيفي الحدودية بعد تحريرها مساء الثلاثاء غرب البعاج باتجاه الحدود العراقية السورية.

* تفجير انتحاري في هيت غربي الانبار

وفي الانبار، أفادت مصادر امنية وطبية بوقوع تفجير انتحاري في قضاء هيت غربي محافظة الانبار. وأعلنت المصادر، ان انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه، في حي الجري قرب مسجد عبد الله مبارك في قضاء هيت والذي اسفر عن مقتل 10 مدنيين، بينهم 3 أطفال وجرح اثنين اخرين احدهما جروحه بليغة". واضاف المصدر، ان "القوات الامنية حاصرت الانتحاري الذي تمكن من دخول منزل فواز العبيدي وفجر نفسه ".

* مقتل 17 داعشيا في الحويجة

وفي محافظة كركوك، اكد مصدر امني: إن "الطيران الحربي قصف، مبنى المحكمة الشرعية وسط قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، ما أسفر عن مقتل 17 عنصرا من داعش بينهم القيادي في التنظيم المسمى أبو البراء المهاجر، وهو من ابرز قياديي التنظيم في الحويجة"، مشيرا الى أن "التنظيم دخل حالة من الاستنفار بعد تدمير مبنى المحكمة". وأضاف المصدر، أن "عدد عناصر داعش ازداد في القضاء بعد زيادة مسلحيه الفارين من معارك ايمن الموصل، وباتت الحويجة مقرا رئيسا للتنظيم".

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، : إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء 54 الفرقة السادسة القت القبض على ارهابي خطير في منطقة المنصور ببغداد هارب من ديالى ومتخفٍ في العاصمة ويتنقل في عدة اماكن". وأضاف البيان أن المعتقل "مطلوب للقضاء في مديرية مكافحة ارهاب ديالى وفق المادة 1/4 إرهاب بتهم قيامه باعمال ارهابية في عدة محافظات".

وأكد الناطق باسم الداخلية العميد سعد معن، أن "القوات الأمنية، وبمتابعة استخباراتية دقيقة من قبل الاستخبارات تمكنت من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً في حي المعلمين غرب بعقوبة". وأضاف معن إن "الحادث ادى الى اصابة 4 مواطنين كانوا قريبين من الموقع"، مؤكداً أن "القوات الأمنية تطارد السائق الذي كان ينقل الانتحاري بعد ان تمكنت من اصابته ". وكان مصدر امني في محافظة ديالى قد اكد، إصابة 5 اشخاص بينهم عناصر امنيين بتفجير انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاصرته القوات الامنية غرب مدينة بعقوبة.

في حين أكد المتحدث الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية، ان "انتحارياً يرتدي حزاما فجر نفسه اثناء ترجله من عجلته بعد ان حاصرته القوات الامنية قرب الحي الصناعي في حي المعلمين (4 كم غرب مدينة بعقوبة)، وأسفر التفجير عن إصابة 4 أشخاص بينهم شرطي مرور. وكشف النائب عن محافظة ديالى رعد الماس، أن أغلب العمليات الانتحارية الأخيرة في ديالى نفذها شباب ومراهقون جاءوا من مناطق تنشط فيها خلايا تنظيم "داعش"، واصفاً الوضع في المحافظة بأنه "حذر للغاية". وقال الماس في حديث صحفي: إن أغلب العمليات الانتحارية الأخيرة في ديالى نفذها شباب ومراهقون جاءوا من مناطق محددة فيها نشاط واضح لخلايا داعش".