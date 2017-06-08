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رقم الخبر: 195266 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: دوليات  
إندونيسيا تحول رحلات عمرة من الخطوط القطرية

إندونيسيا تحول رحلات عمرة من الخطوط القطرية

قالت إندونيسيا يوم الأربعاء، إنها حولت رحلات عمرة إلى شركات طيران أخرى بعدما سحبت السعودية والبحرين رخصة الخطوط الجوية القطرية في أسوأ شقاق منذ أعوام بين بعض أبرز الدول في العالم العربي.

وصدرت تعليمات للخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء بإغلاق مكاتبها في السعودية والبحرين في أعقاب تحرك منسق بين أربع دول عربية لقطع العلاقات مع قطر. واتهمت هذه الدول قطر بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية إنها لم تسحب رخصة الخطوط الجوية القطرية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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