إندونيسيا تحول رحلات عمرة من الخطوط القطرية قالت إندونيسيا يوم الأربعاء، إنها حولت رحلات عمرة إلى شركات طيران أخرى بعدما سحبت السعودية والبحرين رخصة الخطوط الجوية القطرية في أسوأ شقاق منذ أعوام بين بعض أبرز الدول في العالم العربي.