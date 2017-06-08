4 قتلى بأعمال شغب بسجن في المكسيك ذكرت السلطات أن أعمال شغب بأحد سجون المكسيك، أسفرت عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وحارس أمن وإصابة ستة أشخاص آخرين الثلاثاء، في مدينة فيكتوريا بولاية تاماوليباس الحدودية التي تنشط فيها عصابات المخدرات.