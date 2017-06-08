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رقم الخبر: 195265 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 18:15 الاقسام: دوليات  
4 قتلى بأعمال شغب بسجن في المكسيك

4 قتلى بأعمال شغب بسجن في المكسيك

ذكرت السلطات أن أعمال شغب بأحد سجون المكسيك، أسفرت عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وحارس أمن وإصابة ستة أشخاص آخرين الثلاثاء، في مدينة فيكتوريا بولاية تاماوليباس الحدودية التي تنشط فيها عصابات المخدرات.

 وقال لويس ألبرتو رودريجيز المتحدث باسم القضايا الأمنية في الولاية: هذه هي البيانات المؤكدة التي لدينا حتى الآن. وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرات هليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض وأقارب متجمعين خارج السجن بينما أمكن سماع دوي إطلاق نار كثيف داخل المجمع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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