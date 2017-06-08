أعلنت السلطات الفرنسية مساء الثلاثاء إصابة شخص هاجم رجال شرطة عند كاتدرائية نوتردام، مشيرة إلى أن المهاجم كان يحمل بطاقة طالب جزائري.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم إن الرجل صاح قائلا "هذا من أجل سوريا"، عندما أصاب واحدا من بين ثلاثة رجال شرطة بمطرقة.

وقال كولوم للصحفيين قرب الكاتدرائية بوسط باريس إن "رجلا جاء من خلف رجال الشرطة وكان مسلحا بمطرقة، وضرب أحدهم. ورد زملاؤه برباطة جأش.. وأطلقوا النار".

وأضاف كولوم أن المهاجم المصاب يعالج في مستشفى، مرجحا أنه قام بالعمل بمفرده، في حين أفاد مصدر مقرب من التحقيق بأن المهاجم "أعلن أنه من جنود" تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت الشرطة الفرنسية قالت إن ضباطها أطلقوا النار على المهاجم وأصابوه، وقد فتحت نيابة مكافحة الإرهاب في باريس تحقيقا في الهجوم.

ويأتي الهجوم فيما لا تزال فرنسا في حالة إنذار قصوى تحسبا لوقوع هجمات بعد اعتداء لندن في نهاية الأسبوع، حيث استخدم مهاجمون حافلة وسكاكين لدعس وطعن المارة، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص.

وطلبت السلطات في باريس من العموم البقاء بعيدا عن الكاتدرائية التي تعتبر من أبرز المعالم السياحية في قلب العاصمة الفرنسية.

الى ذلك قدمت فرنسا يوم الثلاثاء، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، للسماح بنشر قوات عسكرية إفريقية في منطقة الساحل الإفريقي.

ووفقا لنص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرنس برس على نسخة منه، فإن تبنيه سيسمح للقوات العسكرية باستخدام كل الوسائل الضرورية لمكافحة: الإرهاب، وبيع تعاطي المخدرات، والإتجار بالبشر في المنطقة.

وكانت موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو المنضوية في إطار "مجموعة الدول الخمس في الساحل" قد وافقت في مارس الماضي على تشكيل قوة عسكرية تعدادها خمسة آلاف جندي لتولي هذه المهمة.

ومن المقرر أن يكون مقر قيادة هذه القوة في مالي ومستقلة عن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمؤلفة من 12 ألف جندي والمنتشرة في مالي منذ 2013.

وفي هذا الشأن أشار السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر إلى أن مجلس الأمن سيعتمد مشروع القرار الأسبوع المقبل. وقال ديلاتر: "لا يمكننا السماح بتحويل الساحل إلى منصة جديدة للإرهابيين في المنطقة بأسرها".

وتشن فرنسا العمليات العسكرية في منطقة الساحل والصحراء، ومن بينها عملية "برحان" التي تهدف إلى استقرار منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب. وقد أرسلت زهاء 4000 عسكري إلى مالي منذ عام 2013 للمشاركة في العملية العسكرية.

وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في 19 مايو في مالي تعهدات بلاده بضمان الأمن في مالي ومنطقة الساحل.

*روما: الإرهابيون تسللوا للبلاد على متن قوارب الهجرة

من جهة أخرى أكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، روبرتو كالديرولي، أن الإرهابيين تسللوا للبلاد على متن قوارب الهجرة.