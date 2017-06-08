قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها تتوقع أن يجري جهازا الاستخبارات الداخلية والشرطة البريطانية مراجعة شاملة لطرق التعامل مع الإرهاب بعد الهجوم الذي استهدف لندن وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 48 بجروح، في حين كشفت الشرطة عن هوية المنفذ الثالث لهذا الهجوم.

وتأتي تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية بعد أن وجهت لها أحزاب المعارضة انتقادات بالتقصير في تقديم الدعم المالي للشرطة البريطانية للحفاظ على الأمن في البلاد، واتهمتها بتخفيض عدد أفراد الشرطة بعشرين ألف شرطي عندما كانت وزيرة للداخلية.

في هذه الأثناء أكدت الشرطة البريطانية أن المنفذ الثالث لهجوم جسر لندن يدعى يوسف زغبة وهو إيطالي من أصل مغربي.

وقالت الشرطة إن زغبة "لم يكن موضع اهتمام الشرطة أو جهاز المخابرات البريطاني (أم آي 5)"، بعد أن ذكرت تقارير إيطالية أن المخابرات الإيطالية كانت قد أبلغت الأجهزة السرية في بريطانيا والمغرب عن وضع زغبة متطرفا محتملا.

وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية أن السلطات الإيطالية سبق أن منعته العام الماضي من السفر إلى سوريا عبر تركيا.

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على شخص آخر شرقي لندن للتحقيق معه بشأن ملابسات الهجوم، في

حين وقف البريطانيون يوم الاربعاء دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا هذا الهجوم.

وكانت الشرطة قد أفرجت قبل ذلك عن جميع المعتقلين الـ12 الذين اعتقلتهم قبل يومين.

وجاء هجوم السبت بعد هجوم انتحاري أدى إلى مقتل 22 شخصا في حفل غنائي في مانشستر قبل أسبوعين وهجوم في مارس/آذار الماضي قتل فيه خمسة أشخاص عندما دعست شاحنة "فان" المارة على جسر وستمنستر.

ومن بين ضحايا الاعتداء كندي وفرنسي، وأشخاص من أستراليا وبلغاريا وفرنسا واليونان ونيوزيلندا ومن دول أخرى بين الجرحى الـ48، في وقت لا يزال 18 جريحا منهم في حالة حرجة، بحسب السلطات الصحية.

هذا واستقبلت صيحات الاستهجان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء زيارتها أكبر سوق للحوم في لندن في ساعات النهار الأولى من اليوم الأخير للحملة الانتخابية التي تسبق الانتخابات العامة المقررة يوم الخميس.

وكانت ماي تزور سميثفيلد ماركت للحوم في وسط لندن برفقة زوجها فيليب عندما بدأ عدد من اللحامين بإطلاق صيحات الاستهجان والتهكم ويصيحون "صوتوا للعمال".

واستمرت ماي بالابتسام بينما كانت تصافح لحامين آخرين كانوا يرتدون الأبيض ويقفون عند واحدة من منصات البيع الكثيرة في السوق.

* اعتقال رجل في إطار التحقيق بهجوم جسر لندن

في سياق آخر اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا يوم الأربعاء، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في إطار التحقيق في هجوم جسر لندن.

وقالت الشرطة في بيان: المحققون في الهجوم الإرهابي على جسر لندن قاموا بعملية تفتيش لعنوان في شرق لندن في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

وأضافت: جرى اعتقال رجل يبلغ الثلاثين من العمر للاشتباه في التكليف بتنفيذ أعمال إرهابية أو التحضير لها أو التحريض عليها.

ولقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات ليل السبت عندما اندفع ثلاثة مهاجمين بشاحنة فان وسط المشاة على جسر لندن قبل أن يترجلوا ويطعنوا عددا من الأشخاص في منطقة بورو ماركت المزدحمة.

*علاقة تفجير مانشستر بأجهزة بريطانيا

من جهة أخرى نشر صحفي بالتعاون مع كاتب بريطاني تحقيقات استقصائية وتقريرا عن الأدلة على مسؤولية الأجهزة البريطانية والتمويل القطري عن الخطر الإرهابي القادم من ليبيا الذي كان وراء تفجير انتحاري ليبي نفسه في قاعة "مانشستر أرينا" موقعا عشرات القتلى والجرحى.

وفي تقرير بعنوان "نكسة تفجير مانشستر: أحدث الأدلة"، كتب نافيز أحمد ومارك كيرتس أن تفجير 22 مايو "يعد في جزء منه نكسة للمواطنين البريطانيين ناجمة عن الأفعال السرية والعلنية للحكومة البريطانية".

ويعتمد التقرير في مادته على المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام الرئيسية وبعض المصادر الموثقة التي تثبت معرفة الأجهزة البريطانية بــعناصر الجماعة الليبية المقاتلة ـ تتبع تنظيم القاعدة ـ الموجودين في مانشستر.

ولا يستبعد التقرير تواطؤ بعض الأجهزة، بعدما ثبت دعمهم لهذه الجماعة وغيرها من الجماعات المتطرفة التي تمولها وتسلحها قطر في ليبيا.