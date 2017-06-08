أكد مساعد وزير النفط الايراني للشؤون الدولية والتجارية، أن الشركات الروسية أبدت رغبتها بتطوير 9 حقول نفط وغاز في ايران.

وأوضح أمير حسين زماني نيا، لوكالة (سبوتنيك) في ختام مشاركته بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2017، بأن نحو 7 شركات روسية أبدت تلك الرغبة. وأضاف: ان تلك الشركات كانت قد أعدت الدراسات الأولية مسبقاً وقيمت مستلزمات العمل، فيما البعض الآخر يعكف على إعداد خطة التطوير الشاملة (MDP)، لافتاً الى أن ايران ستدرس هذه المقترحات.

ورجح زماني نيا بنسبة عالية تعاون شركات النفط والغاز الروسية، معرباً عن أمله بأن يدخل التعاون المرحلة العملانية على المدى القريب.