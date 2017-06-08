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|رقم الخبر: 195258
|تاريخ النشر: حزيران 07, 2017
|الوقت: 18:25
|الاقسام: اقتصاد
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إيران تطرح مناقصة لشراء 60 ألف طن من السكر الخام
قال تجار أوروبيون، الثلاثاء، ان مؤسسة التجارة الحكومية الإيرانية طرحت مناقصة لشراء 60 ألف طن من قصب السكر الخام.
وطرحت مؤسسة التجارة الحكومية أيضاً مناقصة لشراء 30 ألف طن من زيت الصويا يوم الثلاثاء. وتعود إيران إلى نمط شراء أكثر تقليدية عبر استخدام المناقصات العالمية في الأشهر الأخيرة بعد رفع الحظر الدولي الذي كان مفروضاً على طهران.
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