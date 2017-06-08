إيران تطرح مناقصة لشراء 60 ألف طن من السكر الخام قال تجار أوروبيون، الثلاثاء، ان مؤسسة التجارة الحكومية الإيرانية طرحت مناقصة لشراء 60 ألف طن من قصب السكر الخام.