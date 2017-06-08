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رقم الخبر: 195257 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: اقتصاد  
بورصة طهران تتراجع على وقع الهجومين الإرهابيين

بورصة طهران تتراجع على وقع الهجومين الإرهابيين

تراجعت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية 535 نقطة إلى مستوى 79758 نقطة، متأثرة بموجة بيع زادت من حجم العرض، على خلفية هجومين أرهابيين ضربا العاصمة طهران اليوم الأربعاء.

وتعرض مجلس الشورى الاسلامي لهجوم مسلح أسقط 12 شهيداً وعشرة جرحى، فيما فجر انتحاري نفسه بالقرب من ضريح الإمام الخميني(رض) وتم تصفية إنتحاري آخر.

وبلغت قيمة التداولات 62ر1 تريليون ريال (الدولار=32440 ريالاً) بتداول 651 مليوناً و328 ألف سهم وورقة مالية توزعت على 50 ألفاً و355 صفقة. وضغط على المؤشر العام أسهم شركات (خليج فارس القابضة) للبتروكيماويات 53 نقطة، ومجموعة (مبنا) الصناعية 31 نقطة، و(كلكهر) للصناعة والتعدين 24 نقطة.

وبالسوق الموازية، انخفض المؤشر (آيفكس) 16 نقطة الى 896 نقطة.

 
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