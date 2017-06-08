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رقم الخبر: 195256 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: اقتصاد  
البنك الدولي: الإقتصاد الإيراني حقق نمواً بنسبة 4%

البنك الدولي: الإقتصاد الإيراني حقق نمواً بنسبة 4%

أعلن البنك الدولي، في تقريره الصادر لشهر يونيو الحالي، ان الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تتوقع نمواً في الاقتصاد الايراني بنسبة تبلغ 4 بالمئة خلال العام 2017.

وكان البنك الدولي قد أشار في تقريره لشهر حزيران/ يونيو، الى نمو اقتصادي بنسبة 2ر5 بالمائة في ايران قبل أن يضيف تعديلات عليه ويقلل هذا العدد الى 4 المائة، عازياً الأسباب الى الحظر الامريكي الجديد في بداية العام 2017 على ايران.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي أيضاً، سيحقق الاقتصاد الايراني نمواً بنسبة 1ر4 و4ر4 بالمائة خلال العامين 2018 و2019 .

 
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