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رقم الخبر: 195255 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: اقتصاد  
إرتفاع واردات تركيا من النفط الإيراني لأكثر من الضعف

إرتفاع واردات تركيا من النفط الإيراني لأكثر من الضعف

ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى تركيا بأكثر من الضعف لتصل إلى 101ر211 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2017.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، أن طهران صدرت إلى أنقرة أكثر من 624ر2 مليون طن من النفط الخام خلال الفترة مابين شهري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.

في الوقت نفسه، استوردت تركيا 417ر2 مليار مترمكعب من الغاز الإيراني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 240 مليون مترمكعب عن الربع الأول من عام 2016.

 
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