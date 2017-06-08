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رقم الخبر: 195254 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: اقتصاد  
تصدير أكثر من 28 مليون دولار من السلع الإيرانية إلى قطر
رويترز: قطر تجري محادثات مع طهران وأنقرة لتوفير الغذاء والماء

تصدير أكثر من 28 مليون دولار من السلع الإيرانية إلى قطر

أفادت أحدث بيانات صادرة عن مصلحة الجمارك بأن إيران صدرت أكثر من 118 ألف طن من السلع إلى قطر خلال العام الإيراني الماضي (انتهى 21 مارس/ آذار 2017).

وبحسب المعطيات، تبلغ قيمة السلع الإيرانية المصدرة إلى قطر خلال العام الماضي 28 مليوناً و416 ألف دولار. وتشير التقارير إلى أن أهم السلع المصدرة إلى قطر خلال الفترة المذكورة تتضمن الحديد والصلب والمواشي والفستق والحبوب والزعفران .

هذا وقد أعلن رئيس غرفة الصناعة والمناجم والتجارة بمحافظة خوزستان، أن التجار والمنتجين المحليين يستعدون لتوفير المواد الغذائية والمنتجات المطلوبة لقطر نظراً للحظر المفروض ضدها من قبل السعودية وعدة دول عربية نحو الإمارات والبحرين ومصر وغيرها.

هذا وتجري قطر محادثات مع إيران وتركيا لتدبير إمدادات الغذاء والماء وسط مخاوف من نقص محتمل بعد يومين من قيام أكبر مزوديها، الإمارات والسعودية، بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع البلد المعتمد على الواردات.

وقال مسؤول حكومي قطري تحدث مشترطاً عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر: (نجري محادثات مع تركيا وإيران ودول أخرى). مضيفاً: ان الخطوط الجوية القطرية ستتولى نقل الإمدادات. وأوضح ان معروض الحبوب بالسوق القطرية يكفي لأربعة أسابيع وأن لدى الحكومة احتياطيات غذائية استراتيجية ضخمة في الدوحة.

 
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