أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، ان المعوقات المصرفية المتبقية بعد الاتفاق النووي في طور التحسن التدريجي، ويتعين متابعة الموضوع لبلوغ المستوى المثالي.

وأوضح سيف، على هامش اجتماع مجلس الوزراء الايراني اليوم الأربعاء، ان موارد النقد الأجنبي بالبلاد في وضع جيد والظروف متوازنة ومناسبة بهذا الخصوص.

وفند محافظ البنك المركزي، مزاعم غربية بعدم تدفق عوائد النقد الأجنبي لمبيعات المنتجات البتروكيماوية الى داخل ايران، مبيّناً أن لا صحة لهذا الموضوع غير أن مصدري البتروكيماويات يواجهون بشكل طبيعي بعض القضايا، ولا توجد مشكلة جذرية تستدعي القلق.