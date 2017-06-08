أعلن وزير الإتصالات الإيراني رئيس اللجنة الإقتصادية الإيرانية-الماليزية المشتركة، محمود واعظي، إن إيران وماليزيا ومن خلال توقيع مذكرة التعاون المشترك ترفعان حجم التبادل التجاري إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 700 مليون دولار.

وخلال لقائه بوزير التجارة الخارجية والصناعات الماليزية مصطفى محمد، اليوم الأربعاء، قال الوزير واعظي: ان الوثيقة التي تم توقيعها بين الجانبين تمثل خطوة مهمة جداً لتطوير العلاقات بين البلدين. وأشار وزير الاتصالات إلى الزيارة التي بدأ بها وزير التجارة والصناعة الماليزي والوفد المرافق منذ الإثنين الماضي إلى إيران، وقال: لقد أجرى الوفد الماليزي لقاءات جيدة مع المسؤولين في البلاد، حيث تم عقد إتفاقيات جيدة ومهمة.

وخلال تفقده مع الوزير الماليزي مصنع الأدوية المضادة للسرطانات في طهران، أشار واعظي إلى أن هذا المصنع شيد بـ70 بالمائة من التمويل الإيراني و30 بالمائة من التمويل الماليزي، مشيراً إلى أن المصنع سيبدأ عملية إنتاج الأدوية خلال الأشهر الأربعة القادمة وسيقدمها إلى الأسواق.

يذكر أن مجمل حجم التبادل التجاري الماليزي مع العالم شهد خلال شهر أبريل من العام الجاري نمواً بمعدل 5ر22 بالمائة ووصل إلى نحو 32 مليار دولار، هذا في الوقت الذي كان قد بلغ المعدل خلال الفترة المشابهة من العام الماضي نحو 17 مليار دولار.

ووفقاً للمصادر، فان حجم كل التبادل التجاري الماليزي شهد نمواً بمعدل 8ر23 بالمائة خلال الأشهر الأربعة من السنة الجارية ووصل إلى 132 مليار دولار، في وقت كان قد بلغ هذا المعدل في الفترة المشابهة من العام الماضي 106 مليارات دولار.