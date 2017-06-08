اقيمت مساء الثلاثاء، مأدبة افطار حضرها الرئيس روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني وجمع من اعضاء الحكومة ونواب المجلس.

وقال في كلمة القاها خلال مأدبة الافطار بان زيارة ترامب للمنطقة ومؤتمر الرياض الذي جمعوا فيه قادة بعض الدول جاءا بهدف ممارسة الضغط على الشعب الايراني الذي رد على اصحاب النوايا السيئة بحزم عبر مشاركته الملحمية في الانتخابات الرئاسية، وأضاف: لقد جاء الرئيس الاميركي الى المنطقة وجمعوا حوله قادة بعض الدول وكان هدفهم الاساس هو الضغط على الشعب الايراني، الا ان هذا الشعب رد جيدا على اصحاب النوايا السيئة بحضوره عند صناديق الاقتراع ومشاركته الواسعة في الانتخابات في مرحلة تاريخية واستثنائية.

واشاد بتوجيهات قائد الثورة وتوجيهاته القيمة والسديدة في الانتخابات، موضحاً: إن توجيهاته الصائبة والمشاركة الملحمية للشعب اثمرت عن ترسيخ الامن والشموخ في البلاد على الصعيد العالمي.

وثمّن الرئيس روحاني دور مجلس الشورى والنواب والهيئة الرئاسية في الانتخابات ووصفه بالفاعل والمؤثر على مستوى البلاد.

واكد الرئيس الايراني، انه على الجميع المساعدة في السير نحو تحقيق الاهداف السامية للبلاد مثل النمو وحل مشاكل الشعب واضاف: انه على الجميع العمل لحل مشاكل البلاد، ليس فقط الـ 24 مليونا الذين صوتوا لصالح المرشح المنتخب بل الـ 16 مليونا (الذين لم يصوتوا له) وحتى نحو 15 مليونا الآخرين الذين لم يشاركوا في عملية التصويت لاي سبب كان.

واعتبر شعارات المرشحين للرئاسة بانها كانت واحدة مع اختلاف الاساليب، وهي معالجة البطالة ومكافحة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي وحفظ الاتفاق النووي، مؤكدا الحاجة لتعاون الجميع لان الحكومة لا يمكنها لوحدها تحقيق هذه الاهداف.

واكد الرئيس روحاني ضرورة ان تتخلي السياسة عن ساحة الاقتصاد لفسح المجال امام انشطة القطاع الخاص واضاف: انه علينا تفويض الاقتصاد للشعب ونوفر له ساحة المنافسة الحرة.

واكد ضرورة استقطاب الاستثمارات الاجنبية لتحقيق الاهداف الاقتصادية لان الرساميل الداخلية غير كافية وقال: لقد استقطبنا خلال العشرين عاما الماضية اقل من 5 مليات دولار من الاستثمارات الاجنبية وبهذه الارقام ليس بالامكان تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة وتوفير 955 الف فرصة عمل سنويا (وفق الخطة التنموية).

من جانبه اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، في كلمته خلال مأدبة الإفطار بأن هدف جميع السلطات والمسؤولين يجب ان يكون تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتا الى ضرورة الاستفادة من اصحاب الكفاءات لتحقيق هذا الغرض.

ودعا الى يجب ان يتجه الفكر الثقافي باتجاه تعزيز الاقتصاد الوطني.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي انه على الحكومة ان تبذل جهودها بما يتناسب مع الظروف الراهنة من اجل تقوية الاقتصاد الوطني، والاستفادة من اصحاب الكفاءة والاختصاص والخبرات لتحقيق التنمية والازدهارالاقتصادي، واضاف: انه ينبغي الاستفادة من كوادر تمتلك الابداع الكافي لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي وان تمتلك الخبرات الكافية وتتصف بالطابع الثوري لاتخاذ الاجراءات اللازمة والقدرة على ايجاد الانعاش الاقتصادي.

واضاف لاريجاني: إن ما يسهم في تحقيق الحكومة النجاحات في الظروف الراهنة، هو ان تتمكن من ايجاد التنسيق بين السلطات الاخري، والعمل بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية.

وقال: انه في القضية النووية بذلت الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي جهودا جيدة، ولكن لو لم تكن توجيهات سماحة القائد، لما تحقق هذا النجاح مطلقا.